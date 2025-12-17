В Кремле заявили, что ожидают от США разъяснений по итогам их контактов с Украиной и европейскими странами в контексте возможного урегулирования войны. При этом в Москве утверждают, что пока не получали официальных сигналов о введении новых американских санкций против России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам Дмитрия Пескова, визит в Москву специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа на текущей неделе не запланирован. Комментируя тему переговорного процесса, представитель Кремля подчеркнул, что Уиткофф, как член команды американского лидера, отстаивает прежде всего позицию Вашингтона, а не Москвы. Вместе с тем он отметил, что, по мнению российской стороны, каждый новый контакт американского спецпредставителя с Кремлем позволяет ему лучше понимать подходы РФ.

Отдельно Дмитрий Песков прокомментировал обсуждения возможного размещения миротворческого контингента в Украине. Он заявил, что позиция России по этому вопросу остается неизменной, "последовательной и хорошо известной", не вдаваясь при этом в детали.

Кроме того, главный рупор Кремля отреагировал на сообщения о вероятном ужесточении санкционного давления со стороны США. По его словам, в Москве якобы не видели конкретных публикаций или официальных уведомлений о новых ограничениях, хотя осведомлены о подобных намерениях Вашингтона. Песков также подчеркнул, что, по версии Кремля, любые санкции негативно влияют на процесс нормализации отношений и не способствуют диалогу между странами.

Читайте также на портале "Комментарии" — Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против российского энергетического сектора. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".



