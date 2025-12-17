Москва відреагувала на готовність США запровадити нові санкції проти РФ

У Кремлі заявили, що очікують від США роз'яснень за підсумками їхніх контактів з Україною та європейськими країнами у контексті можливого врегулювання війни. При цьому в Москві стверджують, що поки що не отримували офіційних сигналів про введення нових американських санкцій проти Росії. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами Дмитра Пєскова, візит до Москви спеціального представника президента США Дональда Трампа Стіва Уіткоффа цього тижня не заплановано. Коментуючи тему переговорного процесу, представник Кремля наголосив, що Віткофф, як член команди американського лідера, відстоює насамперед позицію Вашингтона, а не Москви. Водночас він зазначив, що, на думку російської сторони, кожен новий контакт американського спецпредставника з Кремлем дозволяє йому краще розуміти підходи РФ.

Окремо Дмитро Пєсков прокоментував обговорення можливого розміщення миротворчого контингенту в Україні. Він заявив, що позиція Росії з цього питання залишається незмінною, "послідовною і добре відомою", не вдаючись при цьому докладно.

Крім того, головний рупор Кремля відреагував на повідомлення про можливе посилення санкційного тиску з боку США. За його словами, у Москві нібито не бачили конкретних публікацій чи офіційних повідомлень про нові обмеження, хоча поінформовані про подібні наміри Вашингтона. Пєсков також наголосив, що, за версією Кремля, будь-які санкції негативно впливають на процес нормалізації відносин та не сприяють діалогу між країнами.

