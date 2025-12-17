logo_ukra

BTC/USD

86933

ETH/USD

2926.98

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Москва відреагувала на готовність США запровадити нові санкції проти РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Москва відреагувала на готовність США запровадити нові санкції проти РФ

При цьому Пєсков заявив, що візит спеціального представника президента США Дональда Трампа Стіва Уіткоффа до Москви цього тижня не планується

17 грудня 2025, 13:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Кремлі заявили, що очікують від США роз'яснень за підсумками їхніх контактів з Україною та європейськими країнами у контексті можливого врегулювання війни. При цьому в Москві стверджують, що поки що не отримували офіційних сигналів про введення нових американських санкцій проти Росії. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

Москва відреагувала на готовність США запровадити нові санкції проти РФ

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами Дмитра Пєскова, візит до Москви спеціального представника президента США Дональда Трампа Стіва Уіткоффа цього тижня не заплановано. Коментуючи тему переговорного процесу, представник Кремля наголосив, що Віткофф, як член команди американського лідера, відстоює насамперед позицію Вашингтона, а не Москви. Водночас він зазначив, що, на думку російської сторони, кожен новий контакт американського спецпредставника з Кремлем дозволяє йому краще розуміти підходи РФ.

Окремо Дмитро Пєсков прокоментував обговорення можливого розміщення миротворчого контингенту в Україні. Він заявив, що позиція Росії з цього питання залишається незмінною, "послідовною і добре відомою", не вдаючись при цьому докладно.

Крім того, головний рупор Кремля відреагував на повідомлення про можливе посилення санкційного тиску з боку США. За його словами, у Москві нібито не бачили конкретних публікацій чи офіційних повідомлень про нові обмеження, хоча поінформовані про подібні наміри Вашингтона. Пєсков також наголосив, що, за версією Кремля, будь-які санкції негативно впливають на процес нормалізації відносин та не сприяють діалогу між країнами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Адміністрація президента США Дональда Трампа готує нові санкції проти російського енергетичного сектора. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "Bloomberg".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини