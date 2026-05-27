Главная Новости Мир Россия
Москва пошла в атаку на замороженные миллиарды: суд РФ принял неожиданное решение

Кремль открывает новый фронт финансовой войны против Европы и может попытаться арестовать активы бельгийской компании за пределами ЕС

27 мая 2026, 12:15
Автор:
Кравцев Сергей

Россия резко усиливает давление на Европу в борьбе за замороженные активы. Московский арбитражный суд удовлетворил требование Центрального банка РФ о немедленном исполнении решения против бельгийской клиринговой компании Euroclear на сумму около 252 миллиардов долларов.

Как сообщает Reuters, речь идет о средствах и активах России, которые были заблокированы Евросоюзом после начала полномасштабной войны против Украины. Значительная часть этих резервов хранится именно через систему Euroclear, которая стала одним из ключевых инструментов санкционного давления Запада на Кремль.

Хотя европейские юристы считают решение московского суда фактически неисполнимым в странах ЕС, в Москве уже намекают на возможные попытки ареста активов Euroclear в так называемых "дружественных" юрисдикциях. Среди потенциальных направлений называют Китай, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.

Иск против бельгийской компании Центробанк России подал еще в конце прошлого года после того, как Евросоюз начал обсуждать использование доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине.

15 мая российский суд уже встал на сторону Кремля, признав требования Центробанка законными. Теперь же было принято решение о немедленном исполнении вердикта, что резко повышает градус финансового противостояния между Москвой и Западом.

Юристы Euroclear заявили о грубых нарушениях процедуры и фактическом лишении компании права на полноценную защиту. По их словам, слушание назначили всего за два дня до заседания, а сам текст судебного решения до сих пор остается недоступным.

В Центробанке РФ, напротив, утверждают, что ускоренное исполнение решения является "справедливым" и необходимо для восстановления нарушенных прав России.

Фактически Кремль демонстрирует готовность перейти от политической конфронтации к масштабной юридической и финансовой войне против европейской инфраструктуры, которая участвует в санкционном давлении на Москву.

Источник: https://www.reuters.com/world/moscow-court-backs-central-bank-bid-immediate-enforcement-against-euroclear-2026-05-26/
