Москва пішла в атаку на заморожені мільярди: суд РФ ухвалив несподіване рішення

Росія різко посилює тиск на Європу у боротьбі за заморожені активи. Московський арбітражний суд задовольнив вимогу Центрального банку РФ про негайне виконання рішення проти бельгійської клірингової компанії Euroclear на суму близько 252 мільярдів доларів.

Євро. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, йдеться про кошти та активи Росії, які були заблоковані Євросоюзом після початку повномасштабної війни проти України. Значна частина цих резервів зберігається саме через систему Euroclear, яка стала одним із ключових інструментів тиску санкцій Заходу на Кремль.

Хоча європейські юристи вважають рішення московського суду фактично нездійсненним у країнах ЄС, у Москві вже натякають на можливі спроби арешту активів Euroclear у так званих дружніх юрисдикціях. Серед потенційних напрямів називають Китай, Казахстан та Об'єднані Арабські Емірати.

Позов до бельгійської компанії Центробанк Росії подав ще наприкінці минулого року після того, як Євросоюз почав обговорювати використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.

15 травня російський суд уже став на бік Кремля, визнавши вимоги Центробанку законними. Тепер же було ухвалено рішення про негайне виконання вердикту, що різко підвищує градус фінансового протистояння між Москвою та Заходом.

Юристи Euroclear заявили про грубі порушення процедури та фактичне позбавлення компанії права на повноцінний захист. За їхніми словами, слухання призначили лише за два дні до засідання, а сам текст судового рішення досі залишається недоступним.

У Центробанку РФ, навпаки, стверджують, що прискорене виконання рішення є "справедливим" і необхідне відновлення порушених прав Росії.

Фактично Кремль демонструє готовність перейти від політичної конфронтації до масштабної юридичної та фінансової війни проти європейської інфраструктури, яка бере участь у санкційному тиску на Москву.

