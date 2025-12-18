Москва предупредила администрацию Трампа по Венесуэле: что говорят в Кремле

Министерство иностранных дел России обнародовало новое предупреждение в адрес администрации президента США Дональда Трампа на фоне обострения напряженности между Соединенными Штатами и Венесуэлой.

Конфликт США и Венесуэлы (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Newsweek .

В заявлении российского МИД говорится о якобы "системных и умышленных попытках эскалации ситуации" вокруг Венесуэлы, которую Москва называет своим союзником.

Мы фиксируем постоянные и целенаправленные действия, направленные на обострение напряженности с нашим союзником Венесуэлой. Особую обеспокоенность вызывают односторонние решения, которые создают угрозу международному судоходству", — отметили в ведомстве.

Также в МИД РФ выразили надежду, что администрация Дональда Трампа воздержится от дальнейших шагов, которые могут усугубить ситуацию.

"Мы надеемся, что администрация США, известная своим рациональным и прагматичным политическим курсом, не допустит фатальной ошибки и не пойдет по пути эскалации, которая может привести к непредсказуемым последствиям", — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 17 декабря мериканский журналист Такер Карлсон сделал заявление о вероятном начале войны США с Венесуэлой уже в ближайшие часы.

По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить о начале войны в обращении к нации в ночь на 18 декабря. Об этом Карлсон сказал в подкасте Judging Freedom, сообщает Clash Report. Вместе с тем журналист уточнил, что не знает точно, это ли "действительно произойдет". Но он утверждает, что один из конгрессменов заверил его, что "война начнется".

