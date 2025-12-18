Москва попередила адміністрацію Трампа щодо Венесуели: що кажуть у Кремлі

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало нове попередження на адресу адміністрації президента США Дональда Трампа на тлі загострення напруженості між Сполученими Штатами та Венесуелою.

Конфлікт США і Венесуели (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляє Newsweek.

У заяві російського МЗС йдеться про нібито "системні та навмисні спроби ескалації ситуації" навколо Венесуели, яку Москва називає своїм союзником.

"Ми фіксуємо постійні та цілеспрямовані дії, спрямовані на загострення напруженості з нашим союзником Венесуелою. Особливе занепокоєння викликають односторонні рішення, які створюють загрозу міжнародному судноплавству", — зазначили у відомстві.

Також у МЗС РФ висловили сподівання, що адміністрація Дональда Трампа утримається від подальших кроків, які можуть погіршити ситуацію.

"Ми сподіваємося, що адміністрація США, відома своїм раціональним і прагматичним політичним курсом, не припуститься фатальної помилки та не піде шляхом ескалації, яка може призвести до непередбачуваних наслідків", — заявили у російському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 17 грудня американський журналіст Такер Карлсон зробив заяву про ймовірний початок війни США з Венесуелою уже в найближчі години.

За його словами, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може оголосити про початок війни у зверненні до нації вночі на 18 грудня. Про це Карлсон сказав у подкасті Judging Freedom, повідомляє Clash Report. Разом з тим журналіст уточнив, що не знає достеменно, чи це "справді станеться". Але він стверджує, що один із конгресменів запевнив його, що "війна почнеться".

