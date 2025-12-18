logo_ukra

Москва попередила адміністрацію Трампа щодо Венесуели: що кажуть у Кремлі
НОВИНИ

Москва попередила адміністрацію Трампа щодо Венесуели: що кажуть у Кремлі

У Москві зазначили, що рішення може призвести до непередбачуваних наслідків.

18 грудня 2025, 19:35
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Міністерство закордонних справ Росії опублікувало нове попередження на адресу адміністрації президента США Дональда Трампа на тлі загострення напруженості між Сполученими Штатами та Венесуелою.

Москва попередила адміністрацію Трампа щодо Венесуели: що кажуть у Кремлі

Конфлікт США і Венесуели (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляє Newsweek.

У заяві російського МЗС йдеться про нібито "системні та навмисні спроби ескалації ситуації" навколо Венесуели, яку Москва називає своїм союзником.

"Ми фіксуємо постійні та цілеспрямовані дії, спрямовані на загострення напруженості з нашим союзником Венесуелою. Особливе занепокоєння викликають односторонні рішення, які створюють загрозу міжнародному судноплавству", — зазначили у відомстві.

Також у МЗС РФ висловили сподівання, що адміністрація Дональда Трампа утримається від подальших кроків, які можуть погіршити ситуацію.

"Ми сподіваємося, що адміністрація США, відома своїм раціональним і прагматичним політичним курсом, не припуститься фатальної помилки та не піде шляхом ескалації, яка може призвести до непередбачуваних наслідків", — заявили у російському зовнішньополітичному відомстві.

 Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 17 грудня американський журналіст Такер Карлсон зробив заяву про ймовірний початок війни США з Венесуелою уже в найближчі години. 

За його словами, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може оголосити про початок війни у зверненні до нації вночі на 18 грудня. Про це Карлсон сказав у подкасті Judging Freedom, повідомляє Clash Report. Разом з тим журналіст уточнив, що не знає достеменно, чи це "справді станеться". Але він стверджує, що один із конгресменів запевнив його, що "війна почнеться".
 

 



Джерело: https://www.newsweek.com/russia-issues-fatal-mistake-warning-to-trump-admin-over-venezuela-11236268

