Трамп у найближчі години може оголосити нову війну: що відомо
НОВИНИ

Трамп у найближчі години може оголосити нову війну: що відомо

Президент США Дональд Трамп заявив про блокаду Венесуели

18 грудня 2025, 00:09
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Американський журналіст Такер Карлсон зробив заяву про ймовірний початок війни США з Венесуелою уже в найближчі години.

Трамп у найближчі години може оголосити нову війну: що відомо

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За його словами, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може оголосити про початок війни у зверненні до нації вночі на 18 грудня. Про це Карлсон сказав у подкасті Judging Freedom, повідомляє Clash Report.

Разом з тим журналіст уточнив, що не знає достеменно, чи це "справді станеться". Але він стверджує, що один із конгресменів запевнив його, що "війна почнеться".

"Членів Конгресу вчора поінформували про наближення війни, і про це, можливо, оголосить президент у своєму зверненні до нації сьогодні о 09:00 (о 04:00 за київським часом – ред.)", — сказав Такер Карлсон. 

Тим часом сам Дональд Трамп відкрито про війну не говорить, але заявив про блокаду Венесуели. 

"Це блокада. Ми не дозволимо пройти нікому, кому не слід проходити. Пам'ятайте, вони відібрали у нас усі права на енергоносії. Вони забрали всю нашу нафту нещодавно, і ми хочемо її повернути. Але вони її забрали. Вони забрали її незаконно", — сказав Трамп. 

Як повідомляв портал "Коментарі", раніше американський лідер Дональд Трамп підтвердив можливість військового втручання в Нігерію через нібито переслідування християн, про що він заявив напередодні. Причому не виключає як наземного вторгнення, і авіаударів. Глава Білого дому також зазначив, що в Нігерії вбивають багато християн і США не дозволять цьому продовжуватись.

Також видання "Коментарі" писало, що Дональд Трамп знову похвалився, що його метод допоміг припинити вісім воєн у світі, але він не діє з Росією і поки що невідомо, як можна припинити війну в Україні.       



Джерело: https://t.me/ClashReport/64763
