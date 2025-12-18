Трамп у найближчі години може оголосити нову війну: що відомо

Американський журналіст Такер Карлсон зробив заяву про ймовірний початок війни США з Венесуелою уже в найближчі години.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За його словами, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може оголосити про початок війни у зверненні до нації вночі на 18 грудня. Про це Карлсон сказав у подкасті Judging Freedom, повідомляє Clash Report.

Разом з тим журналіст уточнив, що не знає достеменно, чи це "справді станеться". Але він стверджує, що один із конгресменів запевнив його, що "війна почнеться".

"Членів Конгресу вчора поінформували про наближення війни, і про це, можливо, оголосить президент у своєму зверненні до нації сьогодні о 09:00 (о 04:00 за київським часом – ред.)", — сказав Такер Карлсон.

Тим часом сам Дональд Трамп відкрито про війну не говорить, але заявив про блокаду Венесуели.

"Це блокада. Ми не дозволимо пройти нікому, кому не слід проходити. Пам'ятайте, вони відібрали у нас усі права на енергоносії. Вони забрали всю нашу нафту нещодавно, і ми хочемо її повернути. Але вони її забрали. Вони забрали її незаконно", — сказав Трамп.

