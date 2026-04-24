Главная Новости Мир Россия
Москва разыгрывает сценарий «осажденного Калининграда»: в США раскрыли тревожные подробности

Обвиняя НАТО в агрессии, Россия формирует почву для возможного удара по странам Балтии

24 апреля 2026, 08:46
Кравцев Сергей

Россия усиливает информационное давление на страны Балтии, формируя оправдания для потенциальной эскалации в регионе. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

23 апреля Совет безопасности РФ обвинил Литву в создании "очага напряженности" у границы с Калининградской областью, заявив о якобы ускоренной милитаризации страны под предлогом "российской угрозы". Параллельно замглавы МИД РФ Александр Грушко утверждает, что учения НАТО отрабатывают сценарии морской блокады и захвата региона.

Речь идет о маневрах Объединенных экспедиционных сил альянса, которые в Москве трактуют как подготовку к прямому конфликту. В Кремле заявляют, что Запад сознательно "нагнетает противостояние", хотя подобные утверждения, по оценке аналитиков, являются частью масштабной информационной кампании.

Американские эксперты подчеркивают: Москва системно продвигает нарратив о якобы агрессивных действиях НАТО, пытаясь перевернуть логику происходящего и представить собственные действия как оборонительные. Такой подход уже применялся перед началом полномасштабной войны против Украины.

Особую роль в этой стратегии играет Калининградская область – российский анклав между странами ЕС и НАТО. Кремль использует тему "защиты" региона как потенциальный повод для давления на Литва и другие страны Балтии, а также Польшу.

По оценке ISW, подобные заявления – не просто риторика, а элемент долгосрочной подготовки: создание информационного фона, который в будущем может быть использован для оправдания военных действий.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина истерят: почему набросились на страны Балтии из-за Украины.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-23-2026/
