Москва розігрує сценарій «осадженого Калінінграда»: у США розкрили тривожні подробиці

Росія посилює інформаційний тиск на країни Балтії, формуючи виправдання потенційної ескалації у регіоні. Про це йдеться у новому аналізі Інституту вивчення війни.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

23 квітня Рада безпеки РФ звинуватила Литву у створенні "осередку напруженості" біля кордону з Калінінградською областю, заявивши про нібито прискорену мілітаризацію країни під приводом "російської загрози". Паралельно заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко стверджує, що навчання НАТО відпрацьовують сценарії морської блокади та захоплення регіону.

Йдеться про маневри Об'єднаних експедиційних сил альянсу, які в Москві трактують як підготовку до прямого конфлікту. У Кремлі заявляють, що Захід свідомо нагнітає протистояння, хоча подібні твердження, за оцінкою аналітиків, є частиною масштабної інформаційної кампанії.

Американські експерти наголошують: Москва системно просуває наратив про нібито агресивні дії НАТО, намагаючись перевернути логіку того, що відбувається, і представити власні дії як оборонні. Такий підхід уже застосовувався перед початком повномасштабної війни проти України.

Особливу роль у цій стратегії відіграє Калінінградська область – російський анклав між країнами ЄС та НАТО. Кремль використовує тему "захисту" регіону як потенційну нагоду для тиску на Литва та інші країни Балтії, а також Польщу.

За оцінкою ISW, подібні заяви – не просто риторика, а елемент довгострокової підготовки: створення інформаційного фону, який у майбутньому може бути використаний для виправдання воєнних дій.

