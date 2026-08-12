Москва снимает с себя ответственность: Медведев раскрыл, по ком теперь может начать бить Россия

Россия может атаковать торговые суда иностранных государств, если у Москвы появятся основания подозревать, что они перевозят грузы в интересах Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

По его словам, речь идет о возможности нанесения ударов по "любому судну" вражеских стран при наличии достаточных подозрений относительно характера перевозимого груза. При этом Медведев подчеркнул, что российские власти якобы вправе рассматривать потенциальной целью практически любой груз, который может иметь отношение к Украине.

"Таких судов очень много", — заявил российский чиновник, добавив, что Вооруженные силы РФ способны существенно расширить географию своих действий за пределы Черного моря.

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг российского судоходства и недавних угроз Кремля отвечать на возможные задержания российских судов. Ранее Владимир Путин заявил, что Москва может осуществлять "зеркальные" действия против иностранных кораблей в любой акватории, где сочтет это целесообразным.

Теперь риторика российского руководства получила новое продолжение. Медведев фактически допустил возможность атак на коммерческие суда на основании не подтвержденных фактов, а подозрений относительно их грузов.

Подобный подход создает дополнительные риски для международного судоходства. Если Москва действительно начнет трактовать сам факт потенциальной связи груза с Украиной как основание для удара, под угрозой может оказаться значительно больше судов, чем непосредственно связанных с военными перевозками.

Особенно тревожным выглядит упоминание Медведевым возможности расширить операции далеко за пределы Черного моря. Это означает, что Кремль пытается продемонстрировать готовность превратить морское противостояние в более масштабный международный конфликт с рисками для торговых маршрутов.

При этом российский чиновник не сообщил, какие именно критерии Москва будет использовать для определения "вражеских" судов и что именно может считаться достаточным основанием для атаки.



