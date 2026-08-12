Москва знімає з себе відповідальність: Медведєв розкрив, по кому тепер може почати бити Росія

Росія може атакувати торгові судна іноземних держав, якщо у Москви з'являться підстави підозрювати, що вони перевозять вантажі на користь України. Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Дмитро Медведєв. Фото: з відкритих джерел

За його словами, йдеться про можливість завдання ударів по "будь-якому судну" ворожих країн за наявності достатніх підозр щодо характеру вантажу, що перевозиться. При цьому Медведєв підкреслив, що російська влада нібито має право розглядати потенційною метою практично будь-який вантаж, який може мати відношення до України.

"Таких судів дуже багато", — заявив російський чиновник, додавши, що Збройні сили РФ здатні суттєво розширити географію своїх дій за межі Чорного моря.

Заява прозвучала на тлі загострення ситуації навколо російського судноплавства та нещодавніх погроз Кремля відповідати на можливі затримання російських судів. Раніше Володимир Путін заявив, що Москва може здійснювати "дзеркальні" дії проти іноземних кораблів у будь-якій акваторії, де вважатиме це за доцільне.

Тепер риторика російського керівництва набула нового продовження. Медведєв фактично допустив можливість атак на комерційні судна на підставі не підтверджених фактів, а підозр щодо їхніх вантажів.

Такий підхід створює додаткові ризики міжнародного судноплавства. Якщо Москва справді почне трактувати сам факт потенційного зв'язку вантажу з Україною як основу для удару, під загрозою може виявитися значно більше суден, ніж безпосередньо пов'язаних із військовими перевезеннями.

Особливо тривожним виглядає згадка Медведєва про можливість розширити операції далеко за межі Чорного моря. Це означає, що Кремль намагається продемонструвати готовність перетворити морське протистояння на більш масштабний міжнародний конфлікт із ризиками для торгових маршрутів.

При цьому російський чиновник не повідомив, які саме критерії Москва використовуватиме для визначення "ворожих" судів і що саме може вважатися достатньою підставою для атаки.



