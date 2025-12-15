Москва содрогалась от взрывов: детали

Москву атаковали дроны в ночь, 15 декабря, раздавались взрывы. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила 15 дронов.

Взрывы в Москве. Фото: из открытых источников

Москвичи в пабликах делились информацией, что взрывы раздавались в Истринском районе Москвы. Кроме этого, из-за атаки дронов временно останавливали работу аэропортов Домодедово и Жуковского. Впоследствии эти ограничения сняли.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Сергей Собянин.

Атака на Москву продолжалась с вечера 14 декабря. До этого о взрывах и работе ПВО сообщали жители подмосковного города Кашира.

