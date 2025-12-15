Москва содрогалась от взрывов: детали

Рубрики
Кравцев Сергей
Москву атаковали дроны в ночь, 15 декабря, раздавались взрывы. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила 15 дронов.
Взрывы в Москве. Фото: из открытых источников
Москвичи в пабликах делились информацией, что взрывы раздавались в Истринском районе Москвы. Кроме этого, из-за атаки дронов временно останавливали работу аэропортов Домодедово и Жуковского. Впоследствии эти ограничения сняли.
Атака на Москву продолжалась с вечера 14 декабря. До этого о взрывах и работе ПВО сообщали жители подмосковного города Кашира.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 12 декабря беспилотники атаковали российский город Ярославль, расположенный к северо-востоку от Москвы в более чем 700 километрах от государственной границы с Украиной. В результате удара вспыхнул пожар на территории местного нефтеперерабатывающего завода.
Также издание "Комментарии" сообщало – военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире канала "Киев24", что увеличение использования баллистических и крылатых ракет позволит нам эффективнее поражать российские военные объекты и нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, если мы будем использовать больше баллистических ракет, особенно таких как САПСАН, то эффект будет гораздо больше.