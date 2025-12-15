Москва здригалася від вибухів: деталі

Москву атакували дрони в ніч, 15 грудня, лунали вибухи. Мер столиці країни-агресора Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила 15 дронів.

Вибухи у Москві. Фото: з відкритих джерел

Москвичі у пабликах ділилися інформацією, що вибухи лунали в Істринському районі Москви. Крім цього, через атаку дронів тимчасово зупиняли роботу аеропортів Домодєдово та Жуковського. Згодом ці обмеження зняли.

"Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", – написав Сергій Собянін.

Атака на Москву тривала з вечора 14 грудня. До цього про вибухи та роботу ППО повідомляли мешканці підмосковного міста Кашира.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 12 грудня безпілотники атакували російське місто Ярославль, розташоване на північний схід від Москви за 700 кілометрів від державного кордону з Україною. Внаслідок удару спалахнула пожежа на території місцевого нафтопереробного заводу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі каналу "Київ24", що збільшення використання балістичних та крилатих ракет дозволить нам ефективніше вражати російські військові об'єкти та нафтопереробні заводи. За його словами, якщо ми будемо використовувати більше балістичних ракет, особливо таких як САПСАН, то ефект буде набагато більшим.

"Коли ми використовуватимемо широко наші крилаті ракети, наші балістичні ракети, то ефект буде значно більшим. Ефективніше ми зможемо впливати на ВПК", — заявив оглядач.