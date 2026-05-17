Москва содрогалась от взрывов: россияне в панике после атаки дронов (ФОТО)

В ночь на 17 мая Москва и Подмосковье подверглись масштабной атаке беспилотников. Взрывы раздавались сразу в нескольких районах российской столицы и области, а местные жители сообщали о пожарах, дыме и перебоях в работе аэропортов.

Взрывы в Москве и области. Фото иллюстративное

По данным российских Telegram-каналов и OSINT-аналитиков, под удар могли попасть стратегически важные объекты, в том числе Ангстрем в Зеленограде, Московский нефтеперерабатывающий завод, а также нефтеналивная станция "Солнечногорская".

Очень громко было в Зеленограде, который считается одним из ключевых технологических центров России. После серии взрывов в районе технопарка "Елма-Зеленоград" вспыхнул пожар. По информации аналитиков, в технопарке работают предприятия, связанные с производством электроники, процессоров, оптической техники и компонентов для российской промышленности.

Взрывы в Москве и области после атаки дронов на Россию

Взрывы в Москве и области

Российские СМИ также сообщали об атаке на аэропорт Шереметьево. Из-за угрозы беспилотников были задержаны десятки рейсов в Шереметьево, Внуково и Домодедово. В соцсетях публиковали кадры дыма и работы российского ПВО.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила более 100 дронов. По его словам, в результате атаки пострадали 12 человек, в том числе работники Московского НПЗ.

После атаки дронов по Москве и области в соцсетях распространились видео с россиянами, которые не скрывали своей паники из-за ударивших по РФ беспилотников.

Взрывы в Москве и области

Взрывы в Москве и области после атаки дронов на Россию

Кроме Подмосковья, взрывы этой ночью раздавались и во временно оккупированном Крыму. По сообщениям местных Telegram-каналов, беспилотники атаковали районы вблизи Севастополя, Казачьей бухты и аэродрома Кача.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Ленинградской области прогремели взрывы во время атаки беспилотников.

Также "Комментарии" писали, что в Москве заявили об атаке дронов на столицу РФ.