Москва здригалася від вибухів: росіяни в паніці після атаки дронів (ФОТО)
Москва здригалася від вибухів: росіяни в паніці після атаки дронів (ФОТО)

Москву та Підмосков’я атакували дрони. Вибухи біля НПЗ, аеропортів і заводу напівпровідників у Зеленограді.

17 травня 2026, 07:25
Slava Kot

У ніч проти 17 травня Москва та Підмосков’я зазнали масштабної атаки безпілотників. Вибухи лунали одразу в кількох районах російської столиці та області, а місцеві жителі повідомляли про пожежі, дим і перебої в роботі аеропортів.

Вибухи в Москві та області. Фото ілюстративне

За даними російських Telegram-каналів та OSINT-аналітиків, під удар могли потрапити стратегічно важливі об’єкти, зокрема Ангстрем у Зеленограді, Московський нафтопереробний завод, а також нафтоналивна станція "Сонячногірська".

Найгучніше було у Зеленограді, який вважається одним з ключових технологічних центрів Росії. Після серії вибухів у районі технопарку "Єлма-Зеленоград" спалахнула масштабна пожежа. За інформацією аналітиків, у технопарку працюють підприємства, пов’язані з виробництвом електроніки, мікропроцесорів, оптичної техніки та компонентів для російської промисловості.

Російські ЗМІ також повідомляли про атаку на аеропорт Шереметьєво. Через загрозу безпілотників були затримані десятки рейсів у Шереметьєво, Внуково та Домодєдово. У соцмережах публікували кадри диму та роботи російської ППО.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила понад 100 дронів. За його словами, внаслідок атаки постраждало 12 людей, зокрема працівники Московського НПЗ.

Після атаки дронів по Москві та області в соцмережах поширилися відео з росіянами, які не приховували своєї паніки через безпілотники, які вдарили по РФ.

Крім Підмосков’я, вибухи цієї ночі лунали і в тимчасово окупованому Криму. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, безпілотники атакували райони поблизу Севастополя, Козачої бухти та аеродрому Кача.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Ленінградській області пролунали вибухи під час атаки безпілотників.

Також "Коментарі" писали, що у Москві заявили про атаку дронів на столицю РФ.



