Министр иностранных дел России Сергей Лавров в недавнем интервью на российском телевидении заявил, что Москва не планирует прекращать боевые действия на текущей линии фронта. По его словам, российская сторона намерена действовать гораздо жестче, чтобы уничтожить логистику и ресурсы, обеспечивающие украинскую армию. При этом глава российского дипломатического ведомства обвинил Украину в атаках на гражданские объекты и хвастовстве в социальных сетях.

Сергей Лавров. Фото: МИД России

"Мы не опустимся, — утверждает российский министр, комментируя действия Киева, — но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада".

Он также добавил, что эти шаги уже реализуются на практике: "И мы уже это делаем. Они уже начинают стонать".

Лавров отверг возможность быстрой заморозки конфликта, несмотря на призывы из разных стран. Российское руководство настаивает на том, что остановка боевых действий возможна только при достижении "долгосрочного и надежного урегулирования". Фиксацию нынешних позиций сторон в МИД РФ считают недопустимой, поскольку это якобы обесценит исторические достижения России.

"Если бы мы сейчас вдруг остановились на линии столкновения, — заявил глава российского МИД, — мы, по существу, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, победивших нацизм".

Он подчеркнул, что для Москвы этот вопрос принципиален.

"Это невозможно рассматривать", — отрезал Лавров, добавив, что речь идет об ответственности перед "тысячелетней историей российского государства".

Вместе с тем, в Москве заявляют об открытости к диалогу с представителями администрации Дональда Трампа, в частности со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Лавров отметил, что Владимир Путин готов к новой встрече, но все зависит от содержания их предложений. Российский министр также припомнил кулуарные переговоры годичной давности, когда Уиткофф привозил в РФ план урегулирования от Трампа.

Путин тогда якобы согласился на американские условия во время поездки на Аляску.

"Дональд, ты направил нам предложения, я подумал, — пересказывает слова российского диктатора Лавров. — Есть вещи, требующие компромисса. Но твои предложения в том виде, в каком ты мне их послал, я принимаю".

Однако, по версии российской стороны, этот процесс был сорван из-за давления европейских лидеров, руководства НАТО и Владимира Зеленского, которые срочно отправились в Вашингтон. После этого США ввели санкции против компаний "Лукойл" и "Роснефть", а позиция американского Госдепартамента стала непоследовательной. В частности, Лавров вспомнил заявления Марко Рубио, который сначала открестился от посредничества из-за поддержки Украины, а затем признал, что только Трамп способен посадить стороны за стол переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в РФ и Японии назревает новый конфликт.