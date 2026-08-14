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Недилько Ксения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в недавнем интервью на российском телевидении заявил, что Москва не планирует прекращать боевые действия на текущей линии фронта. По его словам, российская сторона намерена действовать гораздо жестче, чтобы уничтожить логистику и ресурсы, обеспечивающие украинскую армию. При этом глава российского дипломатического ведомства обвинил Украину в атаках на гражданские объекты и хвастовстве в социальных сетях.
Сергей Лавров. Фото: МИД России
Лавров отверг возможность быстрой заморозки конфликта, несмотря на призывы из разных стран. Российское руководство настаивает на том, что остановка боевых действий возможна только при достижении "долгосрочного и надежного урегулирования". Фиксацию нынешних позиций сторон в МИД РФ считают недопустимой, поскольку это якобы обесценит исторические достижения России.
Он подчеркнул, что для Москвы этот вопрос принципиален.
Вместе с тем, в Москве заявляют об открытости к диалогу с представителями администрации Дональда Трампа, в частности со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Лавров отметил, что Владимир Путин готов к новой встрече, но все зависит от содержания их предложений. Российский министр также припомнил кулуарные переговоры годичной давности, когда Уиткофф привозил в РФ план урегулирования от Трампа.
Путин тогда якобы согласился на американские условия во время поездки на Аляску.
Однако, по версии российской стороны, этот процесс был сорван из-за давления европейских лидеров, руководства НАТО и Владимира Зеленского, которые срочно отправились в Вашингтон. После этого США ввели санкции против компаний "Лукойл" и "Роснефть", а позиция американского Госдепартамента стала непоследовательной. В частности, Лавров вспомнил заявления Марко Рубио, который сначала открестился от посредничества из-за поддержки Украины, а затем признал, что только Трамп способен посадить стороны за стол переговоров.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в РФ и Японии назревает новый конфликт.