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Недилько Ксения
Очередной дипломатический конфликт вспыхнул между Токио и Москвой из-за противоречивых территорий Курильского архипелага. Министерство иностранных дел Японии выразило официальный решительный протест после того, как лидер страны-агрессорки Владимир Путин совершил поездку на остров Итуруп. По информации информационного агентства Kyodo, из-за этого инцидента в японское внешнеполитическое ведомство немедленно вызвали посла РФ Николая Ноздрева.
Путин и Медведев
В ответ на реакцию Токио представители российского режима традиционно прибегли к агрессивной риторике и запугиваниям. В частности, бывший президент РФ Дмитрий Медведев выступил с резкими заявлениями в адрес японского правительства.
Российский чиновник особо подчеркнул, что любой, кто отказывается признавать принадлежность этих территорий России, в том числе премьер-министр Японии Санаэ Такаити, непременно столкнется со "страшными последствиями".
В свою очередь Владимир Путин попытался оправдать свои действия ссылками на исторические договоренности. Он отметил, что территориальные претензии Токио якобы противоречат действующим международным договорам.
При этом Путин цинично добавил, что Москва якобы не рассматривает Японию как потенциальную угрозу и не выдвигает никаких собственных требований или территориальных претензий к Токио, невзирая на откровенные угрозы со стороны его собственного окружения.