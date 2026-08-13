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Дипломатический скандал из-за Курил: Токио объявил протест Москве, а Медведев разразился угрозами

«Страшные последствия» за Курильские острова: РФ ответила угрозами на официальный демарш МИД Японии

13 августа 2026, 13:14
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Недилько Ксения

Очередной дипломатический конфликт вспыхнул между Токио и Москвой из-за противоречивых территорий Курильского архипелага. Министерство иностранных дел Японии выразило официальный решительный протест после того, как лидер страны-агрессорки Владимир Путин совершил поездку на остров Итуруп. По информации информационного агентства Kyodo, из-за этого инцидента в японское внешнеполитическое ведомство немедленно вызвали посла РФ Николая Ноздрева.

Дипломатический скандал из-за Курил: Токио объявил протест Москве, а Медведев разразился угрозами

Путин и Медведев

В ответ на реакцию Токио представители российского режима традиционно прибегли к агрессивной риторике и запугиваниям. В частности, бывший президент РФ Дмитрий Медведев выступил с резкими заявлениями в адрес японского правительства.

"Курильские острова были, есть и будут русской землей", — безапелляционно объявил Медведев, комментируя позицию Москвы.

Российский чиновник особо подчеркнул, что любой, кто отказывается признавать принадлежность этих территорий России, в том числе премьер-министр Японии Санаэ Такаити, непременно столкнется со "страшными последствиями".

В свою очередь Владимир Путин попытался оправдать свои действия ссылками на исторические договоренности. Он отметил, что территориальные претензии Токио якобы противоречат действующим международным договорам.

"У Японии есть претензии к РФ по Курилам, — заявил ранее глава Кремля, пытаясь легитимизировать оккупацию островов, — хотя они закреплены за Россией в международных документах как реалии после Второй мировой войны".

При этом Путин цинично добавил, что Москва якобы не рассматривает Японию как потенциальную угрозу и не выдвигает никаких собственных требований или территориальных претензий к Токио, невзирая на откровенные угрозы со стороны его собственного окружения.



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