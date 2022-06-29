Москва в огне: в столице РФ вспыхнул сильный пожар - подробности (ВИДЕО)



















В россии произошел масштабный пожар. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным Геращенко, на Каширском шоссе, что на юге Москвы, произошел пожар. Сообщается о том, что площадь пожара составила уже около двух тысяч квадратных метров.

Для ликвидации возгорания был привлечен вертолет.

Российские медиа, ссылаясь на собственные источники, сообщают о возгорании на складе мусора, который перебросился на сооружение ангара поблизости. По некоторым данным горит склад с шинами.

В Сети появляются видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты готовятся: что значит "референдум" Донецкой области – почему планы Кремля могут провалиться. Кремль спешит устроить очередную показуху, чтобы оправдать свое вторжение и оккупацию части территории Украины.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что Расширение НАТО за счет скандинавских стран: какие будут последствия для Украины, РФ и мира. Эксперты рассказали, что значит меморандум между Турцией и скандинавскими странами и последующие вступление их в Альянс — как это поможет или навредит Украине.

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