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Москва в огне: в столице РФ вспыхнул сильный пожар - подробности (ВИДЕО)

Площадь пожара составила уже около двух тысяч квадратных метров

сегодня, 12:02 comments1699
Автор:

Денис
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В россии произошел масштабный пожар. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале. 

Москва в огне: в столице РФ вспыхнул сильный пожар - подробности (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным Геращенко, на Каширском шоссе, что на юге Москвы, произошел пожар. Сообщается о том, что площадь пожара составила уже около двух тысяч квадратных метров. 

Для ликвидации возгорания был привлечен вертолет.

Российские медиа, ссылаясь на собственные источники, сообщают о возгорании на складе мусора, который перебросился на сооружение ангара поблизости. По некоторым данным горит склад с шинами. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты готовятся: что значит "референдум" Донецкой области – почему планы Кремля могут провалиться. Кремль спешит устроить очередную показуху, чтобы оправдать свое вторжение и оккупацию части территории Украины. 

Читайте также о том, что Зеленский сделал новое заявление о потерях в войне Украины и России. Глава государства заявил, что переживает, что Запад может устать от Украины. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Расширение НАТО за счет скандинавских стран: какие будут последствия для Украины, РФ и мира. Эксперты рассказали, что значит меморандум между Турцией и скандинавскими странами и последующие вступление их в Альянс — как это поможет или навредит Украине. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что больше обмена пленных не будет: в РФ сделали новое заявление по войне в Украине. В Москве заявляют, что только за вчера 2 тысячи украинских пленных прибыли в РФ. 



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Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/28676
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