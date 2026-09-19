Москва включается на полную: какой план у Путина перед промежуточными выборами в США

Россия может готовить новую кампанию влияния на американские выборы с использованием искусственного интеллекта. Речь идет о промежуточных выборах в Конгресс США, которые должны пройти в ноябре 2026 года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на оценки американской разведки.

Выборы в США. Фото: из открытых источников

Специалисты из США и Европы, отслеживающие российские информационные операции, недавно зафиксировали новую активность в социальных сетях. По их данным, аккаунты, ранее связывавшиеся с российскими пропагандистскими сетями, распространяли в X и BlueSky несколько волн видеороликов, созданных с помощью ИИ.

Особенность новой кампании заключается в том, что фальшивые ролики стилизовали под материалы известных СМИ, включая CNN, BBC и The New York Times. В видео распространялись обвинения в адрес кандидатов от Демократической партии, в частности утверждения о коррупции, антисемитизме и поддержке прав ЛГБТ.

Американские специалисты рассматривают подобные действия как часть более широкой проблемы иностранного вмешательства в избирательные процессы. При этом Россия – не единственное государство, которое использует цифровые инструменты для политического влияния.

По данным издания, собственные операции проводят также Иран и Китай. Иранские структуры ранее пытались влиять на американскую аудиторию через социальные сети, а Meta в августе сообщала о небольшой сети аккаунтов из Ирана, ориентированной на политическую тематику в США. Часть опубликованного контента была создана с помощью искусственного интеллекта.

Китай, по оценкам американских экспертов, действует более осторожно и старается снизить вероятность разоблачения. Россия и Иран, напротив, могут быть более готовы к риску публичного обнаружения своих операций.

Главная тревога американских чиновников связана с развитием ИИ. Технологии позволяют значительно быстрее создавать убедительные изображения, видео и тексты, а значит, потенциальное вмешательство становится дешевле и масштабнее.

В преддверии выборов в Конгресс американские службы теперь отслеживают не только традиционные сети ботов и троллей, но и новые инструменты генерации контента, которые могут использоваться для дискредитации кандидатов и манипулирования избирателями.

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