Главная Новости Мир Россия Москва вступилась за Тегеран: Кремль выставил США жесткое требование
commentss НОВОСТИ Все новости

Москва вступилась за Тегеран: Кремль выставил США жесткое требование

Кремль пытается сорвать давление Запада и перехватить дипломатическую инициативу вокруг Ирана

6 апреля 2026, 07:48
Кравцев Сергей

Россия все же открыто встала на сторону Ирана на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой Аббас Арагчи заявил, что для деэскалации США должны отказаться от давления и вернуться к переговорам. Об этом сообщает Sky News.

Москва вступилась за Тегеран: Кремль выставил США жесткое требование

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Срочный телефонный разговор состоялся 5 апреля. Его главной темой стали попытки остановить дальнейшую эскалацию конфликта, который всё глубже втягивает регион в противостояние. В Москве фактически возложили ответственность за возможное мирное урегулирование на США.

В российском МИД обозначили два ключевых требования к Вашингтону. Во-первых, полностью отказаться от "языка ультиматумов" в диалоге с Тегераном и другими странами. Во-вторых, перевести ситуацию исключительно в дипломатическое русло.

Отдельное внимание стороны уделили ситуации в Совете Безопасности ООН. Москва и Тегеран выразили обеспокоенность возможными решениями, которые могут инициировать западные страны в ответ на последние атаки иранских дронов. Дипломаты призвали избегать шагов, способных подорвать шансы на политическое урегулирование.

Фактически речь идёт о попытке заблокировать новые санкции и жёсткие резолюции. Таким образом, Россия продолжает выступать ключевым дипломатическим союзником Ирана и стремится снизить международное давление на него.

Заявления Москвы звучат на фоне жёсткой позиции Дональда Трампа, который ранее выдвинул Тегерану ультиматум по открытию Ормузского пролива. В случае отказа США пригрозили ударами по энергетической инфраструктуре Ирана, что ещё больше повышает ставки в противостоянии.

Иран объявил о готовности открыть Ормузский пролив, но есть важный нюанс.




