Москва заступилася за Тегеран: Кремль виставив США жорстку вимогу
Москва заступилася за Тегеран: Кремль виставив США жорстку вимогу

Кремль намагається зірвати тиск Заходу та перехопити дипломатичну ініціативу навколо Ірану

6 квітня 2026, 07:48
Кравцев Сергей

Росія все ж таки відкрито стала на бік Ірану на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. Глава МЗС РФ Сергій Лавров у розмові з іранським колегою Аббас Арагчі заявив, що для деескалації США мають відмовитися від тиску та повернутися до переговорів. Про це повідомляє Sky News.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Термінова телефонна розмова відбулася 5 квітня. Його головною темою стали спроби зупинити подальшу ескалацію конфлікту, який дедалі глибше втягує регіон у протистояння. У Москві фактично поклали відповідальність за можливе мирне врегулювання США.

У російському МЗС окреслили дві ключові вимоги до Вашингтона. По-перше, повністю відмовитися від "мови ультиматумів" у діалозі з Тегераном та іншими країнами. По-друге, перевести ситуацію виключно у дипломатичне русло.

Окрему увагу сторони приділили ситуації у Раді Безпеки ООН. Москва та Тегеран висловили стурбованість можливими рішеннями, які можуть ініціювати західні країни у відповідь на останні атаки іранських дронів. Дипломати закликали уникати кроків, здатних підірвати шанси політичного врегулювання.

Фактично йдеться про спробу заблокувати нові санкції та жорсткі резолюції. Таким чином Росія продовжує виступати ключовим дипломатичним союзником Ірану і прагне знизити міжнародний тиск на нього.

Заяви Москви звучать на тлі жорсткої позиції Дональда Трампа, який раніше висунув Тегерану ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки. У разі відмови США пригрозили ударами по енергетичній інфраструктурі Ірану, що ще більше підвищує ставки протистояння.

