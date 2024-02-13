Москвичи проигнорировали интервью Путина Карлсону

Интервью диктатора России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не вызвало интереса у московских телезрителей.

Путин дал интервью Карлсону. Фото из открытых источников

Как пишет издание The Moscow Times, интервью главы Кремля не вошло в топ-10 самых популярных телепрограмм в столице РФ за неделю, в период с 4 по 11 февраля.

Отмечается, что интервью Путина с рейтингом 3,2% среди всей аудитории (4+) заняло 11 место, оказавшись ниже сериала "Склифосовский 11" (2 место, рейтинг 5,6%) и телевикторины "Своя Игра" (10 место, рейтинг 3,2%).

Издание пишет, что интервью российского диктатора оказалось на одном уровне с документальным циклом "Следствие вели с Леонидом Каневским" о преступлениях в СССР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет поощрять Россию напасть на страны НАТО, которые не выполняют обязательства перед Альянсом и не платят 2% на оборонные нужды. По словам Трампа, в случае его победы на выборах США не будут защищать некоторых из членов НАТО от РФ. В Белом доме резко критиковали слова Трампа, позволяющего делать России все, что ей вздумается.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что одной из причин увольнения Валерия Залужного было то, что президент Украины Владимир Зеленский начал все чаще вмешиваться в военные вопросы, что вызвало недовольство у Главнокомандующего ВСУ. По словам заместителя главного редактора BILD Пауля Ронцхаймера, который с начала российского вторжения регулярно бывает в Украине и общается с чиновниками, с течением войны президент стал все больше вмешиваться в дела военных.