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Москвичі в паніці від сильних вибухів: що сталося цієї ночі у столиці РФ

Москву атакували безпілотники: там припинив роботу аеропорт

10 липня 2026, 07:02
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Кравцев Сергей

У ніч проти 10 липня Москву атакували невідомі безпілотники, у місті активно працювала ППО. Як повідомляє портал "Коментарі", атаку на столицю РФ підтвердив мер Москви Сергій Собянін.

Москвичі в паніці від сильних вибухів: що сталося цієї ночі у столиці РФ

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що атака розпочалася пізно увечері 9 липня. Сергій Собянін повідомив про роботу ППО та знищення одного дрона, який прямував до російської столиці. Згодом він повідомив про знищення ще одного дрона.

Після цього Собянін заявив, що кількість збитих дронів досягла десяти. Крім того, за його даними, на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.

Також через атаку безпілотників московський аеропорт Домодєдово тимчасово призупинив прийом та відправлення рейсів.

Варто зазначити, що в ніч на 10 липня також було зафіксовано чергову атаку на російський НПЗ. На цей раз під удар потрапив нафтопереробний завод Ільський у Краснодарському краї.

Очікувана офіційна влада Краснодарського краю не повідомляла про удар БпЛА і жодним чином не прокоментувала атаку на НПЗ. Водночас, місцеві жителі активно діляться кадрами пожежі на об'єкті.

Слід зазначити, що підприємство неодноразово зазнавало атак безпілотників, через що на його території траплялися пожежі та призупинялася робота. Востаннє Ільський НПЗ потрапив під удар буквально місяць тому.

Ільський НПЗ вважається одним із ключових нафтопереробних заводів Південного федерального округу. Виробнича потужність НПЗ становить 6,6 млн. тонн нафти на рік.

Завод переробляє вуглеводневу сировину та виробляє газовий бензин, прямогонний бензин, мазут, а також дизельне паливо.




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