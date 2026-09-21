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Москву атаковали дроны, а сирены молчали: в США раскрыли возможную причину

Российские власти в день выборов не включили систему оповещения, хотя ранее предупреждали население даже при менее масштабных атаках

21 сентября 2026, 07:32
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Кравцев Сергей

Власти Московской области могли сознательно отказаться от полноценного оповещения жителей во время крупнейшей атаки украинских дронов на Москву, чтобы не снижать явку на выборах в Госдуму. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Москву атаковали дроны, а сирены молчали: в США раскрыли возможную причину

Дрон. Фото: из открытых источников

Атака произошла в ночь на 19–20 сентября, когда в России проходил заключительный день трехдневного голосования. По данным ISW, несмотря на масштаб воздушного удара, власти Московской области не включали сирены воздушной тревоги и не рассылали жителям SMS-предупреждения об угрозе. При этом аналогичные меры применялись во время значительно менее масштабных атак.

Российские власти сообщили о перехвате более 1600 беспилотников с 19 сентября, около 450 из которых, по утверждению мэра Москвы Сергея Собянина, направлялись к столице. Удары и падение обломков привели к повреждениям объектов инфраструктуры, жилых домов и Московского нефтеперерабатывающего завода.

При этом одну из стандартных контрмер власти все же применили — в регионе ограничивали работу мобильной связи. Официального объяснения этому решению не последовало. Жители Московской области жаловались на отсутствие предупреждений в Telegram-канале губернатора Андрея Воробьева. Позднее возможность оставлять комментарии там была закрыта.

ISW считает, что власти, вероятно, поставили задачу обеспечить высокую явку выше информирования населения об угрозе. При этом аналитики отмечают: украинские силы наносили удары по российской нефтяной и логистической инфраструктуре и, согласно их оценке, не ставили целью избирательные участки или другую электоральную инфраструктуру.

На фоне атаки российские официальные лица заявили, что она была направлена на срыв выборов. Однако подтверждений того, что избирательная инфраструктура являлась основной целью, представлено не было.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-20-2026/
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