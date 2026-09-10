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Может, это знак для России: на границе с Калининградом появился остров в форме женского органа

«Ракушка» или интимные контуры? Новая природная аттракция у российской границы вызвала ажиотаж в интернете

10 сентября 2026, 16:42
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Недилько Ксения

Недалеко от польского пляжа Микошево, расположенного в 45 километрах от границы с Калининградской областью РФ , в море неожиданно образовалась песчаная мель очень специфической формы. Пользователи соцсетей сразу разглядели в природном объекте контуры женских гениталий, превратив новую локацию в вирусный хит и магнит для путешественников.

Может, это знак для России: на границе с Калининградом появился остров в форме женского органа

Остров возле России. Фото: росСМИ

Пока часть жителей пытается сохранить романтический взгляд на вещи, предлагая классические названия для новой суши, большинство интернет-пользователей настроены менее сдержанно.

"Местные предложили назвать это Ракушкой и Сердцем, — рассказывают очевидцы о первых попытках дать имя географическому объекту, — но интернет уже не остановить".

Визуальное сходство мели с анатомическими формами моментально сделало ее темой номер один для шуток.

Может, это знак для России: на границе с Калининградом появился остров в форме женского органа - фото 2

Необычная локация привлекла не только людей, но и местную фауну, первой оценившую преимущества нового кусочка суши.

"На остров сразу начали слетаться заинтересованные птицы, — отмечают экологи, добавляя, что пернатые прибыли из расположенного неподалеку природного заповедника, которые теперь используют мель в качестве удобной зоны отдыха".

Между тем среди туристов и охотников за уникальными кадрами для соцсетей поднялась настоящая паника из-за недолговечности этого природного чуда. Пока погода разрешает, люди массово трогаются к пляжу, ведь балтийские воды могут быть изменчивыми.

"Теперь путешественники переживают, что песчаная вагина скоро снова скроется, — делятся опасениями штурмующие побережья отдыхающие — во время первого же сильного шторма и они просто не успеют на ней полежать".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские дроны впервые долетели в Сибирь в 2800 км.



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