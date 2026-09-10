Может, это знак для России: на границе с Калининградом появился остров в форме женского органа

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Недилько Ксения
Недалеко от польского пляжа Микошево, расположенного в 45 километрах от границы с Калининградской областью РФ , в море неожиданно образовалась песчаная мель очень специфической формы. Пользователи соцсетей сразу разглядели в природном объекте контуры женских гениталий, превратив новую локацию в вирусный хит и магнит для путешественников.
Остров возле России. Фото: росСМИ
Пока часть жителей пытается сохранить романтический взгляд на вещи, предлагая классические названия для новой суши, большинство интернет-пользователей настроены менее сдержанно.
Визуальное сходство мели с анатомическими формами моментально сделало ее темой номер один для шуток.
Необычная локация привлекла не только людей, но и местную фауну, первой оценившую преимущества нового кусочка суши.
Между тем среди туристов и охотников за уникальными кадрами для соцсетей поднялась настоящая паника из-за недолговечности этого природного чуда. Пока погода разрешает, люди массово трогаются к пляжу, ведь балтийские воды могут быть изменчивыми.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские дроны впервые долетели в Сибирь в 2800 км.