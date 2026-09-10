Може це знак для Росії: на кордоні з Калінінградом з’явився острів у формі жіночого органу

Неподалік від польського пляжу Мікошево, що розташований за 45 кілометрів від кордону з Калінінградською областю РФ, у морі несподівано утворилася піщана мілина дуже специфічної форми. Користувачі соцмереж одразу розгледіли у природному об'єкті контури жіночих геніталій, перетворивши нову локацію на вірусний хіт та магніт для мандрівників.

Острів біля Росії. Фото: росЗМІ

Поки частина мешканців намагається зберегти романтичний погляд на речі, пропонуючи класичні назви для нового суходолу, більшість інтернет-користувачів налаштована менш стримано.

"Місцеві запропонували назвати це " Мушле ю" і "Серцем", — розповідають очевидці про перші спроби дати ім'я географічному об'єкту, — але інтернет уже не зупинити".

Візуальна схожість мілини з анатомічними формами моментально зробила її темою номер один для жартів.

Незвичайна локація привабила не лише людей, а й місцеву фауну, яка першою оцінила переваги нового шматочка суші.

"На острів одразу начали злітатися зацікавлені птахи, — зазначають екологи, додаючи, що пернаті прибули із розташованого неподалік природного заповідника, — які тепер використовують мілину як зручну зону для відпочинку".

Тим часом серед туристів та мисливців за унікальними кадрами для соцмереж здійнялася справжня паніка через недовговічність цього природного дива. Поки погода дозволяє, люди масово рушають до пляжу, адже балтійські води можуть бути мінливими.

"Тепер мандрівники переживають, що піщана вагіна скоро знову скр и ється, — діляться побоюваннями відпочивальники, які штурмують узбережжя, — під час першого ж сильного шторму і вони просто не встигнуть на ній полежати".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські дрони вперше долетіли до Сибіру за 2800 км.