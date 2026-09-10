Може це знак для Росії: на кордоні з Калінінградом з’явився острів у формі жіночого органу

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Недилько Ксения
Неподалік від польського пляжу Мікошево, що розташований за 45 кілометрів від кордону з Калінінградською областю РФ, у морі несподівано утворилася піщана мілина дуже специфічної форми. Користувачі соцмереж одразу розгледіли у природному об'єкті контури жіночих геніталій, перетворивши нову локацію на вірусний хіт та магніт для мандрівників.
Острів біля Росії. Фото: росЗМІ
Поки частина мешканців намагається зберегти романтичний погляд на речі, пропонуючи класичні назви для нового суходолу, більшість інтернет-користувачів налаштована менш стримано.
Візуальна схожість мілини з анатомічними формами моментально зробила її темою номер один для жартів.
Незвичайна локація привабила не лише людей, а й місцеву фауну, яка першою оцінила переваги нового шматочка суші.
Тим часом серед туристів та мисливців за унікальними кадрами для соцмереж здійнялася справжня паніка через недовговічність цього природного дива. Поки погода дозволяє, люди масово рушають до пляжу, адже балтійські води можуть бути мінливими.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські дрони вперше долетіли до Сибіру за 2800 км.