Географія ударів українських далекобійних безпілотників розширилася на рекордну відстань — під атакою вперше опинилися стратегічні нафтогазові центри Російської Федерації у Західному Сибіру. Про безпрецедентний інцидент у регіоні, який розташований за 2800 кілометрів від кордону з Україною, повідомили оглядачі та російська журналістка Ксенія Собчак. Одночасно з цим у Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) через наближення повітряних цілей запровадили екстрені заходи безпеки, паралізувавши роботу критичної інфраструктури.

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"У ХМАО вперше оголосили загрозу атаки БПЛА, аеропорти обмежили роботу, школи перевели на дистант", — констатувала Собчак у своєму повідомленні, підкресливши шок місцевого населення від нової реальності.

У зв'язку з повітряною небезпекою Росавіація була змушена негайно заблокувати небо над шістьма містами регіону, зокрема у Ханти-Мансійську, Сургуті, Радянському, Ігримі, Нягані та Ураї. Місцева влада попередила людей про можливе вимкнення мобільного інтернету та зв'язку, а школярів другої зміни терміново відправили на дистанційне навчання. Свідки подій зазначають, що заходи цивільної оборони впроваджувалися у терміновому порядку через стрімку ескалацію загрози.

"Спочатку в ХМАО оголосили раніше впроваджуваний режим "Безпілотна небезпека", який означає наближення дронів до регіону, — розповів журналістам видання "НеМосква" викладач однієї з місцевих шкіл, — а через годину з'явилося попередження "Угроза атаки БПЛА" про їхнє безпосереднє вторгнення. Під час уроку по гучному зв'язку всім наказали спуститися в підвал, і це був перший раз, коли довелося діяти за цим протоколом".

Варто зауважити, що ХМАО забезпечує близько 40% усього нафтовидобутку Росії, і місцеві чиновники нещодавно вже почали готуватись до можливих наслідків. Зокрема, регіональний департамент соцрозвитку офіційно запропонував внести наслідки ударів БПЛА до переліку "екстремальних життєвих ситуацій", аби постраждалі росіяни могли розраховувати на безкоштовні продуктові набори та одяг.

Паралельно з панікою в Югрі, сусідній Ямало-Ненецький автономний округ зазнав безпосереднього вогневого ураження. Моніторингові моніторингові канали повідомили про успішну атаку на Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ), який переробляє нафтогазоконденсатні суміші безпосередньо за Полярним кругом. Очільник Ямалу Дмитро Артюхов змушений був визнати факт інциденту, проте спробував зменшити масштаби руйнувань у стилі своїх колег з прикордонних областей РФ.

"Губернатор Ямалу підтвердив атаку БПЛА на підприємство в Новому Уренгої та виникле "загоряння", — зазначають в мережі. — Артюхов пояснив усе "падінням уламків". Стверджує, що все "під контролем"".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила із різкими пропагандистськими звинуваченнями на адресу України через попередження щодо небезпеки польотів у російському повітряному просторі.