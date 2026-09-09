Українські дрони вперше долетіли до Сибіру за 2800 км: що вже горить

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Недилько Ксения
Географія ударів українських далекобійних безпілотників розширилася на рекордну відстань — під атакою вперше опинилися стратегічні нафтогазові центри Російської Федерації у Західному Сибіру. Про безпрецедентний інцидент у регіоні, який розташований за 2800 кілометрів від кордону з Україною, повідомили оглядачі та російська журналістка Ксенія Собчак. Одночасно з цим у Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) через наближення повітряних цілей запровадили екстрені заходи безпеки, паралізувавши роботу критичної інфраструктури.
Ілюстративне фото
У зв'язку з повітряною небезпекою Росавіація була змушена негайно заблокувати небо над шістьма містами регіону, зокрема у Ханти-Мансійську, Сургуті, Радянському, Ігримі, Нягані та Ураї. Місцева влада попередила людей про можливе вимкнення мобільного інтернету та зв'язку, а школярів другої зміни терміново відправили на дистанційне навчання. Свідки подій зазначають, що заходи цивільної оборони впроваджувалися у терміновому порядку через стрімку ескалацію загрози.
Варто зауважити, що ХМАО забезпечує близько 40% усього нафтовидобутку Росії, і місцеві чиновники нещодавно вже почали готуватись до можливих наслідків. Зокрема, регіональний департамент соцрозвитку офіційно запропонував внести наслідки ударів БПЛА до переліку "екстремальних життєвих ситуацій", аби постраждалі росіяни могли розраховувати на безкоштовні продуктові набори та одяг.
Паралельно з панікою в Югрі, сусідній Ямало-Ненецький автономний округ зазнав безпосереднього вогневого ураження. Моніторингові моніторингові канали повідомили про успішну атаку на Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ), який переробляє нафтогазоконденсатні суміші безпосередньо за Полярним кругом. Очільник Ямалу Дмитро Артюхов змушений був визнати факт інциденту, проте спробував зменшити масштаби руйнувань у стилі своїх колег з прикордонних областей РФ.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила із різкими пропагандистськими звинуваченнями на адресу України через попередження щодо небезпеки польотів у російському повітряному просторі.