Может ли объявление войны спасти режим Путина, - мнение политолога

Масштабную войну в нынешнем формате президент РФ Владимир Путин себе позволить не может. Поэтому инерционная война, продолжение как она идет, пополнение утраченных ресурсов. Такое мнение в интервью телеканалу высказал политолог Владимир Фесенко, пишут "Комментарии".



Рискнет ли Путин объявить войну с Украиной

“Война и так уж идет. Объявить войну НАТО – это самоубийство для Путина и вообще, я боюсь, это может стать губительным для всего мира. Похоже, по действиям Путина, если бы он этого хотел, давно бы это сделал. Он боится войны с НАТО, потому что Россия не готова к обычной войне с НАТО, она Украину не может победить. Да, Украину поддерживает Запад, но воюет Украина. Кстати, это признал глава ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он признает, в отличие от российской пропаганды, что воюют украинцы, а не какие-нибудь наемники откуда-то из стран НАТО. Потому НАТО объявлять войну они не будут. В пропаганде говорить – да, но реально нет”, – сказал Фесенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По словам политолога, теоретически можно объявить войну Украине. Для Украины это абсолютно ничего не меняет, потому что война и так продолжается.

“Идти на большую, новую волну мобилизации достаточно рискованно. Здесь целый ряд проблем. Во-первых, это может, как и в сентябре-октябре прошлого года, вызвать волну недовольства, панические настроения в России. Только ситуация стабилизировалась психологически, а здесь снова страх возникнет внутренний. И так он нарастает, но в таком скрытом формате страх из-за обилия погибших, раненых, а здесь в армию. Наложение этих двух факторов может резко изменить настроения в России. Даже среди тех, кто поддерживает Путина", – объяснил он.

Второй фактор, говорит Фесенко, это создаст дополнительные экономические проблемы. Уже сейчас у России не хватает рабочих рук в целом ряде отраслей.

Поэтому если сейчас идти на новую массовую мобилизацию, это усугубит проблемы в российской экономике. К тому же самые разные — от нехватки рабочих рук до реальных экономических и финансовых проблем, которые уже нарастают. И, наконец, еще одна проблема. Они не могут себе, например, разрешить мобилизацию миллиона человек, я уже не говорю больше. Несколько сотен тысяч человек – да, но это мобилизация для пополнения потерь. А чтобы мобилизовать миллион или больше, банально просто снабжение российской армии к этому не готово”, — сказал он.

Политолог объяснил, что тема об объявлении войны возникает как повод для мобилизации людей.

“Во-вторых, всевозможных ограничений внутри страны, возможно, даже для принудительного использования, например, женщин или детей, как это было при Сталине, на военном производстве. Поэтому полностью исключать этот вариант нельзя. Сама жизнь может принудить Путина к этому, но реально это очень сдержанный вариант для Путина именно по этой причине. Он отказывается от него, хотя ему это советуют давно. Эта тема рассматривается почти год, а он постоянно откладывает ее, все-таки боится идти на прямое признание войны войной”, — резюмировал Владимир Фесенко.

Напомним, "Комментарии" писали, что в Украине тестируют экспериментальное оружие против БПЛА.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что вся военная помощь Украине в этот раз обошлась США в 2,6 миллиарда долларов.

Читайте на сайте "Комментарии" — войны становятся "приватизированными", а украинский еще и "испытательной лабораторией".