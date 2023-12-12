Может ли США вынудить Россию пойти на мирные переговоры с Украиной: реакция МИД РФ

Мария Захарова о мирных переговорах с Украиной Фото из открытых источников

В Госдепе и Белом доме на этой неделе прозвучали заявления о необходимости вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. На такие заявления отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что только Украина должна определять условия и время по поводу возможных мирных переговоров об окончании войны, а США лишь дают "для этого инструменты".

Заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер объяснит, что Соединенные Штаты хотят создать такие условия для России, чтобы Путин сел за стол переговоров на условиях Украины, иначе ему придется воевать с еще более сильной Украиной. Такие заявления прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова.

"Москва воспринимает заявления о том, что США хотят заставить Россию пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева как очередную белиберду", — сказала Захарова.

Также Захарова отреагировала на новый пакет помощи США для Украины, который назвала "преступной схемой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о министре обороны США Ллойде Остине, который объяснил в чем ошибается Путин в войне в Украине. По словам главы Пентагона, Путин не сможет дождаться времени, когда Соединенные Штаты перестанут помогать Украине.

Также "Комментарии" писали, что представитель администрации президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит Зеленского в США и его встречу с президентом Джо Байденом. По словам спикера Кремля, переговоры между президентами не повлияют на войну в Украине.