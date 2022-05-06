Может ли устранение Путина остановить войну – как поведет себя окружение российского фюрера

Президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляен заявила на пресс-конференции по итогам Конференции доноров высокого уровня для Украины в Варшаве, что "Путин начал войну и должен заплатить". Имея в виду санкции против РФ и поддержку Украины со стороны цивилизованного мира. Но это – вопросы экономико-финансовые, которые лично для Путина вряд ли имеют значение (украденного им у россиян за годы правления хватит на многие поколения). А потому, понимая значение фигуры вождя для России, вопрос в следующем – может ли гипотетическое устранение Путина остановить войну? Издание "Комментарии" с этим непростым вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Верхушка Кремля не совсем понимает, что творит, но хорошо понимает лишь одно, что сидят они все на пороховой бочке

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук рассуждает так:

"Российская власть – это не Путин, а система, которая порождена разными кланами, их переплетением. Где правит бал, прежде всего, КГБ-истская знать. Вся шайка олигархов была так или иначе связана с этой властью. Все они повязаны одной цепью. Да, разные башни Кремля между собой периодически воюют. Но воюют за власть, а не против режима как такового. И тут важна не смерть Путина, а смена элиты. И воинствующей, и условных "голубей", которым война против Украины не нравится лишь тем, что лишает привычных источников доходов, привычных благ. Это те же самые Дерипаска, Абрамович иже с ними. Которые, как и их дети, жили на Западе, "пилили" бабло, которое вытягивали из России, периодически подбрасывая какие-то подачки бедным русским ванькам. Плевать они хотели на Украину и на то, что Путин сотворил за два десятка лет с Россией! А есть, понятно, условная партия войны, ратующая за продолжение войны, потому что обогащается на ней. В том числе "пиля" на армии, на которой и так неплохо "напилили" ранее, судя по тому, что она из себя представляет. Есть и совсем "упоротые", в основном 60+, ратующие за создание СССР-2. И там сейчас идет борьба уже не столько за доступ к той или иной кормушке, а за доступ к власти".

Все понимают, что Путин не вечен. Что рано или поздно кто-то займет "трон", отмечает Михаил Макарук.

"Раньше говорили, что это может быть экс-глава МЧС, нынешний глава Минобороны – Шойгу. И перед так называемой "спецоперацией" в Украине (по сути – военных действиях) по медийности он был не хуже, чем Путина. И в костюмчике бегал к "пионерам". И рассказывал, как надо леса сажать и пожары тушить. И в армии рассказывал о реформах и модернизации. Как они всё отстроят и всех победят. И в Сирию летал, и иностранных послов дружественных стран третьего мира принимал. А тут как-то он пропадает… То ли проблемы со здоровьем, то ли провал в Украине дал о себе знать", – подчеркивает эксперт.

Сейчас Кремль продвигает Сергея Кириенко. Недавно этот первый зам администрации президента России, отвечающий за работу внутриполитического блока Кремля, стал "куратором" отношений с "ЛНР-ДНР" вместо Дмитрия Козака. В Мариуполь вот недавно даже прибыл готовить парад.

"Ранее так пихали Владислава Суркова, который теперь за провалы на украинском направлении то ли уже отдал концы, то ли гниет в русской тюрьме. Они, похоже, сами не понимают – что творят и зачем. Понимают лишь одно, что сидят на пороховой бочке. И если рванет – взлетят все. Потому, как тараканы, держаться вместе", – резюмирует Михаил Макарук.

"Политические потомки" могут продолжить "денацификационное дело" вождя всех российских папуасов

По мнению кандидата политических наук, политэксперта Дмитрия Гаврилюка, отстранение от должности Путина вряд ли приведет к остановке войны. В то же время, акцентирует он, физическое устранение Путина позволит приостановить активную фазу войны.

"В то же время исходя из трагикомедии, которая превратилась в фарс, – смерти Жириновского, уста Пескова будут долго воспроизводить, что современный "Сталин 2.0" которым является Путин, жив и живее всех живых", – прогнозирует эксперт.

Он считает необходимым политически, геополитически, геоэкономически, культурно ограничивать Россию.

"Эту страну с их элитой надо посадить на голодание "возможностями функционального развития". А дальше надежда не на российский мимикричный народ и смелую зарубежную российскую оппозицию, а именно на маниакальность элит и Путина. На то, что олигархи, армия и думающее меньшинство россиян начнут серьезнее ставить вопрос власти и игнорировать ее легитимность", – отмечает Дмитрий Гаврилюк.

Физическое или политическое устранение Путина не будет означать для Европы и коллективного Запада автоматического аннулирования санкций, подчеркивает эксперт.

"Ведь "дело Путина" по торпедированию мировой системы безопасности и прав постсоветских стран на государственное самоопределение будет продолжаться. Путин – это коллективный образ геополитической и этнической шизофрении с комплексом национальной (и государственной) неполноценности, – поясняет эксперт. – Соответственно "политические потомки" могут продолжить "денацификационное дело" вождя всех российских папуасов".

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