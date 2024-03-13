Может многократно разрушить мир. Журналисты рассказали, сколько ядерного оружия у России

По информации Reuters, ссылающейся на данные Федерации американских ученых, Россия имеет 5580 ядерных боеголовок. При этом стратегически развернуто 1710 боеголовок. Из них, отмечает издание, около 870 на баллистических ракетах наземного базирования, еще около 640 на подводных лодках. Кроме того, не исключено, что 200 ядерных боеголовок размещены на базах тяжелой бомбардировочной авиации.

Ядерное оружие РФ

Как подчеркивают западные журналисты, такое количество ядерных боеголовок означает только одно – Кремль при желании может "многократно разрушить мир".

Кроме того, издание напомнило, что ядерная доктрина России от 2020 года определяет условия, по которым президент РФ может рассматривать применение ядерного оружия. В частности, такое решение он может принять, если на Россию будет совершено нападение с применением оружия ядерного или массового поражения. Кроме того, глава Кремля может пойти на применение ядерного оружия даже в случае использования против РФ обычного оружия, но в случае если такие действия будут ставить под угрозу существование России как государства.

При этом, отмечают журналисты, в 2022 году в США заявили о том, что Россия и Китай не только модернизируют, но и расширяют свои ядерные силы. Хотя в Федерации американских ученых подчеркнули, что, несмотря на заявления, по состоянию на 2023 год российский ядерный арсенал мало изменился. Речь идет только о его модернизации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин не исключил применение Россией ядерного оружия. По его словам, Кремль пойдет на такой шаг в случае угрозы существованию РФ как государства.

Вместе с тем эксперты сомневаются, что Путин отдаст приказ применить ядерное оружие, поскольку таким решением он подпишет себе смертный приговор.