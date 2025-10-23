Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отмену Президентом США Дональдом Трампом саммита в Будапеште, на котором должен был присутствовать российский диктатор Владимир Путин.

«Можно долбить по бандеровским нычкам»: Медведев снова запугивает Украину и США

"Новые санкции против нашей страны со стороны США. Что ещё? Будет новое оружие, кроме пресловутых "Томагавков"?

Если у кого-то из многочисленных комментаторов ещё сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый "миротворец" теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена! Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в Конгрессе и пр. Это не отменяет главного: принятые решения – это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой", – пишет главный приспешник Путина.

Далее он снова начал запугивать Украину новыми ударами, а также подтвердил, что России не интересны переговоры, а "победы" они будут добиваться только новыми обстрелами и смертями.

"Но есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться победы именно там, где она только и возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные "сделки"", – выдал Медведев.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление Трампа прозвучало во время брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте.