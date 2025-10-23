Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление Трампа прозвучало во время брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Также Дональд Трамп прокомментировал возможность поставки ракет "Tomahawk" Украине. Он заявил, что для обучения нужно минимум полгода.
Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор откровенно тянет время, выставляя американского лидера в Дональда Трампа не в очень хорошем свете перед всем миром. Для того, чтобы показать Путину, что это опасная тактика Трампу нужно отправить украинцам то оружие, которое они давно просят у Штатов и ввести вторичные санкции, в первую очередь, против Китая. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет New York Post.
Также издание "Комментарии" сообщало – пауза, которая сложилась в процессе подготовки саммита Владимира Путина и Дональда Трампа требует вмешательства на высшем уровне, но оно должно быть подготовлено. Об этом в комментарии российским пропагандистским СМИ заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Главный рупор Кремля отметил, что встреча Путина и Трампа была обоюдным желанием двух президентов. Но подготовка новых переговоров Путина и Трампа оказалась окружена большим количеством сплетен и пересудов, большей частью они не соответствуют действительности.