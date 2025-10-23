Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление Трампа прозвучало во время брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я отменил встречу с Путиным. Мне показалось, что мы не достигнем того, чего должны достичь, поэтому я это сделал. Каждый раз у нас происходит хороший разговор, но он ни к чему не приводит", – отметил президент США.

Также Дональд Трамп прокомментировал возможность поставки ракет "Tomahawk" Украине. Он заявил, что для обучения нужно минимум полгода.

"Нужно минимум полгода, чтобы научиться пользоваться Tomahawk. Единственный способ, это, если их запустим мы (США – ред.). Но мы этого не собираемся делать", – отметил глава Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор откровенно тянет время, выставляя американского лидера в Дональда Трампа не в очень хорошем свете перед всем миром. Для того, чтобы показать Путину, что это опасная тактика Трампу нужно отправить украинцам то оружие, которое они давно просят у Штатов и ввести вторичные санкции, в первую очередь, против Китая. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет New York Post.

Также издание "Комментарии" сообщало – пауза, которая сложилась в процессе подготовки саммита Владимира Путина и Дональда Трампа требует вмешательства на высшем уровне, но оно должно быть подготовлено. Об этом в комментарии российским пропагандистским СМИ заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Главный рупор Кремля отметил, что встреча Путина и Трампа была обоюдным желанием двух президентов. Но подготовка новых переговоров Путина и Трампа оказалась окружена большим количеством сплетен и пересудов, большей частью они не соответствуют действительности.



