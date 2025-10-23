«Можна довбити по бандерівських ничках»: Медведєв знову залякує Україну та США

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прокоментував скасування Президентом США Дональдом Трампом саміту в Будапешті, на якому мав бути присутнім російський диктатор Володимир Путін.

«Можна довбити по бандерівським ничкам»: Медведєв знову залякує Україну та США

"Нові санкції проти нашої країни із боку США. Що ще? Чи буде нова зброя, окрім горезвісних "Томагавків"?

Якщо у когось із численних коментаторів ще зберігалися ілюзії – отримайте. США – наш супротивник, а їхній балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією. Так, він поки що не завжди активно воює на боці Бандерівського Києва, але це тепер його конфлікт, а не маразматика Байдена! Будуть, звичайно, говорити, що він не міг інакше, на нього давили в Конгресі та ін. Це не скасовує головного: ухвалені рішення – це акт війни проти Росії. І тепер Трамп повністю солідаризувався з шаленою Європою", – пише головний поплічник Путіна.

Далі він знову почав залякувати Україну новими ударами, а також підтвердив, що Росії не цікаві переговори, а "перемоги" вони добиватимуться лише новими обстрілами та смертями.

"Але є в черговому русі трампівського маятника і явний плюс: можна довбити різною зброєю по всіх бандерівських ничках без огляду на непотрібні переговори. І добиватися перемоги саме там, де вона тільки можлива. На землі, а не за канцелярським столом. Знищуючи ворогів, а не укладаючи безглуздих "угод", – видав Медведєв.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідна заява Трампа прозвучала під час брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте.