53-летний россиянин, который был мужем и продюсером российской звезды Натальи — Александр Рудин, совершил самоубийство в российской столице. Тело Рудина обнаружили на крыше подъезда многоэтажки на Беломорской улице Москвы.

Александр Рудин и певица Натали (фото из открытых источников)

Как информирует Telegram-канал Shot, последние два года Рудин страдал от появившейся депрессии, как следствие коронавирусных осложнений. К тому же семья пережила тяжелую утрату, недавно ушел из жизни отец Александра. Поговаривают, что эта потеря подтолкнула усопшего к самоубийству.

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До этого Александр Рудин беспокоился о карьере жены. От коронавируса русский вылечился два года назад, однако последствия болезни давали знать о себе весь этот период. Только в последний месяц Рудин чувствовал себя лучше, поэтому неожиданная смерть стала для семьи шоком.

Похоронят Александра Рудина пройдет в городе Дзержинске, откуда он родом. Об этом сообщила его супруга-певица.

Сама Натали – исполнительница из РФ, которая стала популярной, после того, как спела свои песни "О Боже, какой мужчина", "Ветер с моря дул", "Ты такой" и "Шахерезада".

В 1991 году она вышла замуж за Александра Рудина. Супруги воспитывали троих детей – сыновей Арсения, Анатолия и Евгения.

При этом сама знаменитость молчит и такой позицией одобряет все, что делает преступный кремлевский режим Кремля. Натали не дает своих комментариев по поводу военного вторжения в Украину, и дальше выступает с концертами на территории РФ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России внезапно скончался кремлевский политик и муж российской певицы. 20 мая, в РФ ушел из жизни муж российской певицы Дианы Гурцкой. Как информируют российские СМИ, возвращаясь из служебной поездки, скончался заместитель Министра науки и образования РФ Петр Кучеренко.



