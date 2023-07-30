logo

BTC/USD

29197.66

ETH/USD

1859.90

LTC/USD

93.47

USD/UAH

37.55

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Муж российской певицы выпрыгнул из окна и разбился насмерть: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Муж российской певицы выпрыгнул из окна и разбился насмерть: что известно

Александра Рудина не спасли после падения

30 июля 2023, 23:40
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

53-летний россиянин, который был мужем и продюсером российской звезды Натальи — Александр Рудин, совершил самоубийство в российской столице. Тело Рудина обнаружили на крыше подъезда многоэтажки на Беломорской улице Москвы.

Муж российской певицы выпрыгнул из окна и разбился насмерть: что известно

Александр Рудин и певица Натали (фото из открытых источников)

Как информирует Telegram-канал Shot, последние два года Рудин страдал от появившейся депрессии, как следствие коронавирусных осложнений. К тому же семья пережила тяжелую утрату, недавно ушел из жизни отец Александра. Поговаривают, что эта потеря подтолкнула усопшего к самоубийству.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


До этого Александр Рудин беспокоился о карьере жены. От коронавируса русский вылечился два года назад, однако последствия болезни давали знать о себе весь этот период. Только в последний месяц Рудин чувствовал себя лучше, поэтому неожиданная смерть стала для семьи шоком.

Похоронят Александра Рудина пройдет в городе Дзержинске, откуда он родом. Об этом сообщила его супруга-певица.

Сама Натали – исполнительница из РФ, которая стала популярной, после того, как спела свои песни "О Боже, какой мужчина", "Ветер с моря дул", "Ты такой" и "Шахерезада".

В 1991 году она вышла замуж за Александра Рудина. Супруги воспитывали троих детей – сыновей Арсения, Анатолия и Евгения.

При этом сама знаменитость молчит и такой позицией одобряет все, что делает преступный кремлевский режим Кремля. Натали не дает своих комментариев по поводу военного вторжения в Украину, и дальше выступает с концертами на территории РФ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России внезапно скончался кремлевский политик и муж российской певицы. 20 мая, в РФ ушел из жизни муж российской певицы Дианы Гурцкой. Как информируют российские СМИ, возвращаясь из служебной поездки, скончался заместитель Министра науки и образования РФ Петр Кучеренко.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!