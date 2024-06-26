Российская художественная гимнастка Алина Кабаева, давно считающаяся любовницей диктатора Владимира Путина, вызвала волну критики на спортивных соревнованиях из-за неудачной попытки перекрестить свою подопечную. Инцидент произошел перед выступлением на Играх БРИКС, и скандальное видео опубликовало российское СМИ "Тулуп Тутберидзе". На видео видно, как Кабаева сложила два пальца – большой и указательный – и начала махать ими в воздухе, что не соответствует традиционным христианским жестам перекрещения.

Алина Кабаева (фото из открытых источников)

Этот эпизод вызвал волну насмешек и критики в комментариях. Пользователи высмеяли Кабаеву за незнание основных религиозных ритуалов и даже предположили, что она не могла принять другую веру.

"Православные крестятся, сложив 3 пальца";

"Крестят так-то слева направо. Мужчина вроде бы верующий";

"Четыре раза – это, чтобы наверняка?";

"Что она сделала со своей внешностью?" – написали подписчики СМИ.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин бросил свою новую любовницу . Сплетни о романе российского президента Владимира Путина с пропагандисткой Екатериной Мизулиной ходят уже давно. Теперь появились слухи, что их отношения подошли к концу. Как информирует российское издание "Кремлевская табакерка", представители кремлевской элиты активно говорят о конце романа диктатора и его пассии.

Еще источник СМИ отмечает, что распространяют сплетни и о примирении Путина с Алиной Кабаевой, сейчас у них "все хорошо". Однако еще один источник опровергает эту новость.

Также "Комментарии" писали о том, что Медведев хотел отбить у Путина любовницу. Экс-президент террористической России Дмитрий Медведев снова злоупотреблял с крепкими напитками и сказал излишнее о Екатерине Мизулине.

