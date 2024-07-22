logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Мужчина умершей от рака российской актрисы начал судиться за ее неподвижность
commentss НОВОСТИ Все новости

Мужчина умершей от рака российской актрисы начал судиться за ее неподвижность

Петр Чернышев подал иск к компании-застройщику.

22 июля 2024, 23:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Анастасия Заворотнюк, российская актриса и ведущая, скончалась 30 мая после продолжительной борьбы с онкозаболеванием. Ее муж, фигурист Петр Чернышев, судится за недвижимость Заворотнюк. Он подал иск к застройщику из-за невыполнения обязательств в долевом строительстве.

Мужчина умершей от рака российской актрисы начал судиться за ее неподвижность

Петр Чернышев (фото из открытых источников)

Заворотнюк владела особняком в Крекшино стоимостью 120 миллионов рублей, который переписала свою младшую дочь и маму. Две квартиры в Москве были определены среднему сыну и старшей дочери. Чернышев, вероятно, сосредоточен на решении юридических вопросов, возникших после его смерти.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дети умершей от рака российской актрисы могут выгнать из дома ее мужа . Российские пропагандисты и дальше рассказывают о том, как будет жить семья Анастасии Заворотнюк после того, как она умерла.

Как утверждает 7 дней, мужчина телезвезды может остаться без жилья. По информации издания, дом артистки, где она жила в последние годы, она отписала своим старшим детям — дочери Анне и сыну Майку. Журналисты издания утверждают, что у второго мужчины звезды и детей Анастасии Заворотнюк очень непростые отношения. Во время похорон можно было увидеть, что он держался в стороне от детей телезвезды. Сразу после похорон Заворотнюк, будто от имени Петра Чернышева мошенники начали посылать сообщения с просьбой перечислить ему деньги. "Это ужасно кощунство. Я не понимаю, почему такие люди есть. Бог им судья", — ответил на это Петр Чернышев.

Также известно, что ушедшая из жизни в ночь на 30 мая 2024 года российская киноактриса Анастасия Заворотнюк еще три года назад указала, как будут распределять ее имущество после смерти.


 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kleo.ru/news/showbiz/2024/7/22/chernyshev-suditsja-za-nedvizhimost-zavorotnjuk-spustja-dva-mesjaca-posle-smerti-zheny.shtml
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости