Анастасия Заворотнюк, российская актриса и ведущая, скончалась 30 мая после продолжительной борьбы с онкозаболеванием. Ее муж, фигурист Петр Чернышев, судится за недвижимость Заворотнюк. Он подал иск к застройщику из-за невыполнения обязательств в долевом строительстве.

Петр Чернышев (фото из открытых источников)

Заворотнюк владела особняком в Крекшино стоимостью 120 миллионов рублей, который переписала свою младшую дочь и маму. Две квартиры в Москве были определены среднему сыну и старшей дочери. Чернышев, вероятно, сосредоточен на решении юридических вопросов, возникших после его смерти.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дети умершей от рака российской актрисы могут выгнать из дома ее мужа . Российские пропагандисты и дальше рассказывают о том, как будет жить семья Анастасии Заворотнюк после того, как она умерла.

Как утверждает 7 дней, мужчина телезвезды может остаться без жилья. По информации издания, дом артистки, где она жила в последние годы, она отписала своим старшим детям — дочери Анне и сыну Майку. Журналисты издания утверждают, что у второго мужчины звезды и детей Анастасии Заворотнюк очень непростые отношения. Во время похорон можно было увидеть, что он держался в стороне от детей телезвезды. Сразу после похорон Заворотнюк, будто от имени Петра Чернышева мошенники начали посылать сообщения с просьбой перечислить ему деньги. "Это ужасно кощунство. Я не понимаю, почему такие люди есть. Бог им судья", — ответил на это Петр Чернышев.

Также известно, что ушедшая из жизни в ночь на 30 мая 2024 года российская киноактриса Анастасия Заворотнюк еще три года назад указала, как будут распределять ее имущество после смерти.





