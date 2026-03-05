В Кремле прокомментировали масштабную военную эскалацию на Ближнем Востоке, отметив свою непричастность к урегулированию ситуации. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков во время общения с журналистами ясно дал понять, что Москва не собирается брать на себя роль миротворца в иранской кампании.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Спикер российского диктатора подчеркнул, что прекратить боевые действия может только тот, кто стал их инициатором. По версии Кремля именно эти стороны обязаны сделать шаги к деэскалации.

"Это не наша война", — прямо заявил Песков, ограничивая РФ от событий в регионе.

В то же время, он признал, что Россия намерена адаптироваться к новой реальности, минимизируя риски для собственной финансовой системы. Более того, Песков отметил, что Москва будет искать собственный интерес в мировой нестабильности, не скрывая прагматичного подхода.

"Россия должна сейчас минимизировать последствия для своей экономики от "глобальных потрясений" и обеспечивать себе выгоду там, где это возможно, как бы цинично это ни звучало", — цитируют слова Пескова российские СМИ.

Таким образом, Кремль фактически расписался в своем бессилии повлиять на ситуацию, сосредоточившись на попытках заработать на международном хаосе.

"В этом случае никаких обращений с иранской стороны не было, наша последовательная позиция хорошо всем известна и здесь нет никаких изменений", — отметил главный рупор Кремля.