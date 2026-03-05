logo_ukra

Війна розгорається: у Путіна вперше висловилися про допомогу Ірану
Війна розгорається: у Путіна вперше висловилися про допомогу Ірану

У Путіна наголошують, що Іран не просив про допомогу

5 березня 2026, 12:26
Нібито офіційний Тегеран у протистоянні з США та Ізраїлем не звертався до Росії за допомогою на додаток до політичної підтримки, яку Москва і так надає. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Війна розгорається: у Путіна вперше висловилися про допомогу Ірану

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"У цьому випадку жодних звернень з іранського боку не було, наша послідовна позиція добре всім відома, і тут немає жодних змін", – зазначив головний рупор Кремля.

Таким чином Дмитро Пєсков відповів на питання, чи має намір Москва надати Тегерану якусь допомогу на додаток до вже висловленої політичної підтримки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в оточенні президента США Дональда Трампа посилюються побоювання щодо подальшого розвитку воєнної кампанії проти Ірану. Частина радників вважає, що операцію необхідно завершити якнайшвидше, щоб Вашингтон не виявився втягнутим у затяжний та непередбачуваний конфлікт. Про це повідомляє CNN із посиланням на анонімні джерела серед представників американської адміністрації.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сполучені Штати мають достатньо ресурсів і озброєння для ведення тривалої війни проти Ірану. У Вашингтоні заявляють, що поточна військова операція вже демонструє значні результати та має чітко визначені стратегічні цілі. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи перебіг американської операції "Епічна лють", передає CNN.

За її словами, операція спрямована передусім на послаблення військових можливостей Тегерана. Серед ключових завдань – знищення програми балістичних ракет Ірану, ліквідація його військово-морської присутності у регіоні, нейтралізація пов’язаних із Тегераном терористичних угруповань та недопущення отримання країною ядерної зброї.



