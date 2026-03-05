У Кремлі прокоментували масштабну військову ескалацію на Близькому Сході, наголосивши на своїй непричетності до врегулювання ситуації. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами чітко дав зрозуміти, що Москва не збирається брати на себе роль миротворця в іранській кампанії.

Речник російського диктатора підкреслив, що припинити бойові дії може лише той, хто став їхнім ініціатором. За версією Кремля, саме ці сторони зобов'язані зробити кроки до деескалації.

"Це не наша війна", — прямо заявив Пєсков, відмежовуючи РФ від подій у регіоні.

Водночас він визнав, що Росія має намір адаптуватися до нової реальності, мінімізуючи ризики для власної фінансової системи. Ба більше, Пєсков зауважив, що Москва шукатиме власний інтерес у світовій нестабільності, не приховуючи прагматичного підходу.

"Росія повинна зараз мінімізувати наслідки для своєї економіки від "глобальних потрясінь" і забезпечувати для себе вигоду там, де це можливо, як би цинічно це не звучало", — цитують слова Пєскова російські ЗМІ.

Таким чином, Кремль фактично розписався у власному безсиллі вплинути на ситуацію, зосередившись на спробах заробити на міжнародному хаосі.

"У цьому випадку жодних звернень з іранського боку не було, наша послідовна позиція добре всім відома, і тут немає жодних змін", – зазначив головний рупор Кремля.