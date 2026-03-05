logo_ukra

«Ми маємо забезпечувати собі вигоду»: У Путіна прокоментували військову кампанію на Близькому Сході

«Це не наша війна»: Пєсков заявив про неможливість Москви зупинити конфлікт на Близькому Сході

5 березня 2026, 17:45
У Кремлі прокоментували масштабну військову ескалацію на Близькому Сході, наголосивши на своїй непричетності до врегулювання ситуації. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами чітко дав зрозуміти, що Москва не збирається брати на себе роль миротворця в іранській кампанії.

«Ми маємо забезпечувати собі вигоду»: У Путіна прокоментували військову кампанію на Близькому Сході

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Речник російського диктатора підкреслив, що припинити бойові дії може лише той, хто став їхнім ініціатором. За версією Кремля, саме ці сторони зобов'язані зробити кроки до деескалації.

"Це не наша війна", — прямо заявив Пєсков, відмежовуючи РФ від подій у регіоні.

Водночас він визнав, що Росія має намір адаптуватися до нової реальності, мінімізуючи ризики для власної фінансової системи. Ба більше, Пєсков зауважив, що Москва шукатиме власний інтерес у світовій нестабільності, не приховуючи прагматичного підходу.

"Росія повинна зараз мінімізувати наслідки для своєї економіки від "глобальних потрясінь" і забезпечувати для себе вигоду там, де це можливо, як би цинічно це не звучало", — цитують слова Пєскова російські ЗМІ.

Таким чином, Кремль фактично розписався у власному безсиллі вплинути на ситуацію, зосередившись на спробах заробити на міжнародному хаосі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нібито офіційний Тегеран у протистоянні з США та Ізраїлем не звертався до Росії за допомогою на додаток до політичної підтримки, яку Москва і так надає. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"У цьому випадку жодних звернень з іранського боку не було, наша послідовна позиція добре всім відома, і тут немає жодних змін", – зазначив головний рупор Кремля.



