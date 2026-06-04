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"Мы на первом холме мировой войны": топ-шпион Кремля озвучил шокирующий прогноз для РФ

Андрей Безруков заявил, что Россия может находиться в состоянии войны еще десятилетиями

4 июня 2026, 11:30
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Автор:
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Slava Kot

Россия может оставаться в состоянии войны еще "пару десятилетий" и быть вовлечена в глобальные конфликты в разных регионах мира. Такое заявление сделал советник главы "Роснефти" Игоря Сечина, бывший офицер Службы внешней разведки РФ Андрей Безруков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы на первом холме мировой войны": топ-шпион Кремля озвучил шокирующий прогноз для РФ

Андрей Безруков. Фото из открытых источников

Андрей Безруков заявил, что текущая ситуация в мире это лишь начало долгого периода нестабильности, который может длиться десятилетиями.

"Мы должны признать, что в следующие несколько лет, возможно, несколько десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть как горячая война, так и ползучие конфликты", — заявил Безруков.

По его словам, будущие поколения россиян "фактически будут жить в военной реальности", к которой обществу придется адаптироваться. Безруков заявил, что сейчас Россия находится "на первом холме мировой войны" и в перспективе будет еще один "холм", как у "Первой и Второй мировой".

"Случившееся в Иране доказывает, что гегемон уже не гегемон, но еще будет столкновение. Вероятно, в Азии", — заявил Безруков.

Особое внимание он уделил теме технологических угроз, в частности, биологических рисков. Безруков утверждал, что научные разработки в этой сфере могут быть использованы как "оружие будущего" и призвал рассматривать экономику и государственные институты как элемент оборонной системы.

Андрей Безруков — бывший "нелегальный" шпион советской разведки, длительное время работавший за границей под чужим именем. В 2010 году он был задержан ФБР в США вместе с группой агентов и позже обменен и возвращен в Россию. После возвращения он стал публичным экспертом, преподавателем и членом российских аналитических структур, регулярно выступая с лекциями о геополитике и "новом мировом порядке".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Дугин заявил об идее заселить города работами и передать им управление над россиянами.



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Источник: https://ru.themoscowtimes.com/2026/06/04/39-6-a197226
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