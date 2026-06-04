Росія може залишатися у стані війни ще "пару десятиліть" і бути залученою до глобальних конфліктів у різних регіонах світу. Таку заяву зробив радник голови "Роснефти" Ігоря Сечина, колишній офіцер Служби зовнішньої розвідки РФ Андрій Безруков під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ).

Андрій Безруков. Фото з відкритих джерел

Андрій Безруков заявив, що поточна ситуація у світі, це лише початок довгого періоду нестабільності, який може тривати десятиліттями.

"Ми маємо визнати, що в наступні кілька років, можливо, кілька десятиліть, перебуватимемо у війні. Це може бути як гаряча війна, так і повзучі конфлікти", — заявив Безруков.

За його словами, майбутні покоління росіян "фактично житимуть у воєнній реальності", до якої суспільству доведеться адаптуватися. Безруков заявив, що зараз Росія знаходиться "на першому пагорбі світової війни" і в перспективі буде ще один "пагорб", як у "Першій та Другій світовій".

"Те, що сталося в Ірані, доводить, що гегемон уже не гегемон, але ще буде зіткнення. Ймовірно, в Азії", — заявив Безруков.

Окрему увагу він приділив темі технологічних загроз, зокрема біологічних ризиків. Безруков стверджував, що наукові розробки в цій сфері можуть бути використані як "зброя майбутнього", і закликав розглядати економіку та державні інститути як елемент оборонної системи.

Андрій Безруков — колишній "нелегальний" шпигун радянської розвідки, який тривалий час працював за кордоном під чужим ім’ям. У 2010 році він був затриманий ФБР у США разом з групою агентів і пізніше обміняний та повернутий до Росії. Після повернення він став публічним експертом, викладачем і членом російських аналітичних структур, регулярно виступаючи з лекціями про геополітику та "новий світовий порядок".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Олександр Дугін заявив про ідею заселити міста роботами та передати їм управління над росіянами.