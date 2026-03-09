"Мы все потеряли": почему в Кремле хватаются за голову, кого обвиняют

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что нормы и принципы международного права фактически больше не функционируют. Вот только причиной Москва называет не развязанную РФ войну против Украины, а именно войну США против Ирана.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

В интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram, Песков сделал довольно настораживающее заявление.

"Мы все потеряли то, что мы называем международным правом. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать соблюдать нормы и принципы международного права. Его фактически больше нет. Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет. А какое право пришло на место международного – вряд ли кто-то сейчас может сформулировать", – отметил главный рупор Кремля.

Он объяснил это "существенной дестабилизацией региона", вызванной кумулятивным эффектом множества конфликтов и нерешенных проблем, которые выливаются в экономические и политические последствия.

По его словам, нынешняя ситуация создает "идеальный шторм", при котором необходимо концентрироваться на собственных интересах.

Дмитрий Песков подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин прав, сосредотачиваясь на национальных интересах.

"На фоне этого идеального шторма, который сейчас начался, нужно сосредоточиться на себе, на своих интересах, на своем потенциале. Там, где его не хватает, его нужно наращивать. И нужно твердо думать головой и быть собранными", – добавил он.

