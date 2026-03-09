"Ми все втратили": чому у Кремлі хапаються за голову, кого звинувачують

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що норми та принципи міжнародного права фактично більше не функціонують. Ось тільки причиною Москва називає нерозв'язану війну проти України, а саме війну США проти Ірану.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, опублікованому в Telegram, Пєсков зробив досить насторожуючу заяву.

"Ми все втратили те, що ми називаємо міжнародним правом. Я, чесно кажучи, зараз навіть не розумію, як когось закликати дотримуватися норм і принципів міжнародного права. Його фактично більше немає. Де-юре воно є, але де-факто його більше немає. А яке право прийшло на місце міжнародного — навряд чи хтось зараз може сформулювати", — зазначив Пєсков.

Він пояснив це "суттєвою дестабілізацією регіону", викликаною кумулятивним ефектом безлічі конфліктів та невирішених проблем, що виливаються в економічні та політичні наслідки.

За його словами, нинішня ситуація створює "ідеальний шторм", за якого необхідно концентруватися на власних інтересах.

Дмитро Пєсков підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін має рацію, зосереджуючись на національних інтересах.

"На тлі цього ідеального шторму, який зараз розпочався, треба зосередитися на собі, на своїх інтересах, на своєму потенціалі. Там, де його не вистачає, його потрібно нарощувати. І треба твердо думати головою та бути зібраними", – додав він.

