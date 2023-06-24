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Мятеж в России и измена: Путин экстренно обратился к россиянам

Российский диктатор Путин признал, что Россия оказалась на грани раскола, но власть не даст осуществиться этому сценарию

сегодня, 10:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российская армия получила необходимый приказ о нейтрализации организовавших вооруженный мятеж. Как передает портал "Комментарии", об этом во время своего видеообращения к россиянам заявил президент РФ Владимир Путин.

Мятеж в России и измена: Путин экстренно обратился к россиянам

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Российский диктатор Путин также призвал "к единству, консолидации и ответственности" российский народ.


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Путин назвал мятеж главаря ЧВК "Вагнер" преступной авантюрой, ударом в спину и отступничеством.                                                                              

"Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа. Власть не даст повториться расколу в России, мы защитим народ", – заявил диктатор.

Путин также обратился с просьбой к россиянам отбросить распри, когда страна в опасности, ведь ей якобы угрожает внешний враг.

Говоря о главаре "вагнеровцев" Пригожине Владимир Путин заявил, что непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. 

В то же время, главный финансист и основатель ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром. При этом, якобы ни одному из российских офицеров не угрожает опасность, военные продолжают выполнять свои обязанности. Теперь, уверяет Пригожин, его подразделения двигаются в сторону Москвы, чтобы иметь прямой разговор с военным руководством страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны (ISW) оценили шансы вооруженного мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина в РФ.




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