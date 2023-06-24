Пригожин заявил, что военные объекты Ростова уже под его контролем – теперь он "идет на Москву"

Главный финансист и основатель ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром. При этом, якобы ни одному из российских офицеров не угрожает опасность, военные продолжают выполнять свои обязанности. Как передает портал "Комментарии", об этом Евгений Пригожин заявил в своем видеообращении.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Пригожин в Ростове-на-Дону заявил о контроле "Группой Вагнера" здания штаба, а также взятии под контроль аэродрома.

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Тем временем телеграм-каналы активно публикуют видео, на котором, как говорится в подписи к нему, глава ЧВК "Вагнера" разговаривает с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и замначальника ГУ ГШ Владимиром Алексеевым.

Пригожин в разговоре говорит Евкурову, якобы "вагнеровцы" уничтожили третий вертолет и "собьют все, если их будут посылать".

Главарь наемников говорит, что его бойцы прибыли в Ростов, чтобы "получить начальника Генштаба и Шойгу".

"Пока их не будет здесь, мы блокируем город Ростов и идем в Москву", – ультимативно заявил Евгений Пригожин.

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