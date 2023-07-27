Мятежник Пригожин внезапно всплыл на путинском саммите "Россия-Африка"

Как передает портал "Комментарии", главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, якобы "изгнанный" в Беларусь и названный российским диктатором Владимиром Путиным "предателем", неожиданно появился в Санкт-Петербурге на саммите "Россия-Африка". Как видно с фото Пригожина с представителем Центральноафриканской Республики Пригожин довольно неплохо себя чувствует и доволен жизнью.

Пригожин всплыл на путинском саммите “Россия-Африка”. Фото: Дмитрий Сытый в Facebook

Фото Пригожина с представителем Центральноафриканской Республики опубликовал его "правая рука" в ЦАР Дмитрий Сытый.

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"Посол поделился со мной первыми фотографиями саммита "Россия-Африка". Мы видим знакомые лица", – подписал фото Дмитрий Сытый.

Отметим, 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что российский диктатор Владимир Путин 29 июня, спустя пять дней после мятежа, провел личную встречу с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер". Некоторые российские пропагандисты и блогеры, мягко говоря, в недоумении от такого хамелеонского поведения Путина, который еще недавно обвинял Пригожина и вагнеровцев в предательстве и мятеже. О чем говорит поведение Кремля на третьей неделе после бунта вагнеровцев, которых то приказывают "мочить", в том числе на всех каналах, то странным образом милуют? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



