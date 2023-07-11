О чем говорит встреча Путина с Пригожиным – действительно ли мятеж оказался постановкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что российский диктатор Владимир Путин 29 июня, спустя пять дней после мятежа, провел личную встречу с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер". Некоторые российские пропагандисты и блогеры, мягко говоря, в недоумении от такого хамелеонского поведения Путина, который еще недавно обвинял Пригожина и вагнеровцев в предательстве и мятеже. О чем говорит поведение Кремля на третьей неделе после бунта вагнеровцев, которых то приказывают "мочить", в том числе на всех каналах, то странным образом милуют? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Путин и Пригожин. Фото: из открытых источников

Пропагандистская машина поставлена в систему резких разворотов и реверсов, что фактически добивает любое доверие населения к Путину

Политолог Владимир Цыбулько считает, что встреча Путина с Пригожиным в расширенном составе (в ней принимали участие 35 полевых командиров ЧВК "Вагнер") создает резкий дисбаланс.

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"Летчикам, которых 24 июня перебили вагнеровцы, со стороны российского руководства не были оказаны достойные почести. Внимания к их семьям – никакого, разве что залили инфляционными деньгами. И этот дисбаланс начинает разрывать эрэфию изнутри не меньше, чем войны", – подчеркивает эксперт.

К тому же, продолжает он, пропагандистская машина поставлена в систему резких разворотов и реверсов, что фактически добивает любое доверие населения к Путину.

"Для полной диструкции не хватает либо разгрома на фронте, либо обвала рубля в несколько раз. Впрочем, резкие развороты пропаганды выглядят как подготовка населения к синхронному наступлению обоих факторов в скором будущем, – предполагает Владимир Цыбулько. – Криминал готовится к самоспасению, а население здесь воспринимается как балласт".

Некоторое время закулисные жрецы, управляющие РФ, мирились с форматом т.н. "сво", но не готовы мириться с форматом затяжной войны

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ поделился таким мнением:

Никакого бунта не было. Происходило восстановление баланса сил, сдержек и противовесов, которые формируются в рамках скрытого консенсуса российских элит. Кстати, президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что после этого псевдобунта Пригожин фактически стал политической фигурой". "Встреча Путина с Пригожиным и полевыми командирами вагнеровцев свидетельствует о том, что предположения о постановочности "мятежа", похоже, были верны

Власть Путина воспринимается как единоличная. Но это не так, подчеркивает эксперт. По сути, поясняет он, всем правят определенные элиты, которые распределили между собой основные направления. И тот же министр обороны, контролирующий ядерную кнопку, рассматривается как один из важнейших элементов таких сдержек и противовесов.

"Путин, слишком долго пребывающий у власти, попытался эту систему нарушить. Подмять всё под себя. В итоге его поставили в рамки (загнали в стойло) с помощью т.н. бунта Пригожина, – считает Алексей Кущ. – На самом деле, никакого мятежа не было. Но Путину передали четкий сигнал".

По мнению эксперта, значительная часть российских элит недовольна тем, что их "выпиливают" из западного финансового мира в результате санкций из-за войны против Украины и фактически всего демократического мира, устроенной Путиным. Есть и те, кто опасается еще большей эскалации, в том числе применения ядерного оружия. Ведь в таком случае война однозначно приобретет глобальный характер – с печальными перспективами, в том числе, для этих самых элит и их семей.

"Некоторое время эти закулисные жрецы, по сути, управляющие РФ, мирились с форматом т.н. "сво". Но не готовы мириться с форматом затяжной войны, в который перетекла "спецоперация". И уж точно не готовы мириться с форматом глобальной ядерной войны. Поэтому двинули на своей шахматной доске вперед фигуру Пригожина. Который превратился из обычного силовика, руководителя ЧВК, своеобразную политическую фигуру в масштабах России", – отмечает Алексей Кущ.

У него нет сомнений, что встреча Путина с Пригожиным, с полевыми командирами ЧВК "Вагнер" спустя считанные дни после "мятежа" была бы невозможной, если бы это был настоящий бунт.

"Так что это была встреча не с бунтовщиками, а с выразителями интересов части истинных правителей РФ, – констатирует эксперт. – Путин, как бы стоящий на вершине пирамиды, лишь олицетворяет единоличную власть. А за его спиной находится тот самый сонм жрецов, который и одернул зарвавшегося правителя посредством постановочного пригожинского бунта".

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