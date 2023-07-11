О чем говорит встреча Путина с Пригожиным – действительно ли мятеж оказался постановкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что российский диктатор Владимир Путин 29 июня, спустя пять дней после мятежа, провел личную встречу с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер". Некоторые российские пропагандисты и блогеры, мягко говоря, в недоумении от такого хамелеонского поведения Путина, который еще недавно обвинял Пригожина и вагнеровцев в предательстве и мятеже. О чем говорит поведение Кремля на третьей неделе после бунта вагнеровцев, которых то приказывают "мочить", в том числе на всех каналах, то странным образом милуют? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Путин и Пригожин. Фото: из открытых источников
Пропагандистская машина поставлена в систему резких разворотов и реверсов, что фактически добивает любое доверие населения к Путину
Политолог Владимир Цыбулько считает, что встреча Путина с Пригожиным в расширенном составе (в ней принимали участие 35 полевых командиров ЧВК "Вагнер") создает резкий дисбаланс.
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"Летчикам, которых 24 июня перебили вагнеровцы, со стороны российского руководства не были оказаны достойные почести. Внимания к их семьям – никакого, разве что залили инфляционными деньгами. И этот дисбаланс начинает разрывать эрэфию изнутри не меньше, чем войны", – подчеркивает эксперт.
К тому же, продолжает он, пропагандистская машина поставлена в систему резких разворотов и реверсов, что фактически добивает любое доверие населения к Путину.
"Для полной диструкции не хватает либо разгрома на фронте, либо обвала рубля в несколько раз. Впрочем, резкие развороты пропаганды выглядят как подготовка населения к синхронному наступлению обоих факторов в скором будущем, – предполагает Владимир Цыбулько. – Криминал готовится к самоспасению, а население здесь воспринимается как балласт".
Некоторое время закулисные жрецы, управляющие РФ, мирились с форматом т.н. "сво", но не готовы мириться с форматом затяжной войны
Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ поделился таким мнением:
"Встреча Путина с Пригожиным и полевыми командирами вагнеровцев свидетельствует о том, что предположения о постановочности "мятежа", похоже, были верны
. Никакого бунта не было. Происходило восстановление баланса сил, сдержек и противовесов, которые формируются в рамках скрытого консенсуса российских элит. Кстати, президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что после этого псевдобунта Пригожин фактически стал политической фигурой".
Власть Путина воспринимается как единоличная. Но это не так, подчеркивает эксперт. По сути, поясняет он, всем правят определенные элиты, которые распределили между собой основные направления. И тот же министр обороны, контролирующий ядерную кнопку, рассматривается как один из важнейших элементов таких сдержек и противовесов.
"Путин, слишком долго пребывающий у власти, попытался эту систему нарушить. Подмять всё под себя. В итоге его поставили в рамки (загнали в стойло) с помощью т.н. бунта Пригожина, – считает Алексей Кущ. – На самом деле, никакого мятежа не было. Но Путину передали четкий сигнал".
По мнению эксперта, значительная часть российских элит недовольна тем, что их "выпиливают" из западного финансового мира в результате санкций из-за войны против Украины и фактически всего демократического мира, устроенной Путиным. Есть и те, кто опасается еще большей эскалации, в том числе применения ядерного оружия. Ведь в таком случае война однозначно приобретет глобальный характер – с печальными перспективами, в том числе, для этих самых элит и их семей.
"Некоторое время эти закулисные жрецы, по сути, управляющие РФ, мирились с форматом т.н. "сво". Но не готовы мириться с форматом затяжной войны, в который перетекла "спецоперация". И уж точно не готовы мириться с форматом глобальной ядерной войны. Поэтому двинули на своей шахматной доске вперед фигуру Пригожина. Который превратился из обычного силовика, руководителя ЧВК, своеобразную политическую фигуру в масштабах России", – отмечает Алексей Кущ.
У него нет сомнений, что встреча Путина с Пригожиным, с полевыми командирами ЧВК "Вагнер" спустя считанные дни после "мятежа" была бы невозможной, если бы это был настоящий бунт.
"Так что это была встреча не с бунтовщиками, а с выразителями интересов части истинных правителей РФ, – констатирует эксперт. – Путин, как бы стоящий на вершине пирамиды, лишь олицетворяет единоличную власть. А за его спиной находится тот самый сонм жрецов, который и одернул зарвавшегося правителя посредством постановочного пригожинского бунта".
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