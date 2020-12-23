На 54-м году жизни скончался российский миллиардер

Во время отдыха на острове Занзибар (Танзания) скончался 53-летний миллиардер, один из крупнейших бизнесменов России Игорь Сосин.

Игорь Сосин (Фото: igorvlsosin / Instagram)

Информацию о его смерти сообщает РБК, со ссылкой на близкое окружение мужчины и основателя инвестиционной компании Falcon Advisers Игоря Кованова. По предварительным данным, причиной смерти основателя сетей "Старик Хоттабыч" и Modi стал сердечный приступ. На отдых в Занзибар он отправился вместе со своей 19-летней дочерью Таисией. А со своей супругой находился в процессе развода.

Известно, что весной текущего года Игорь Сосин переболел коронавирусной инфекцией и был госпитализирован в одну из московских больниц с двухсторонней пневмонией. Он прошел курс лечения, но предполагается, что заболевание могло повлиять на состояние его сердца и вызвать осложнения.

Напомним, что несколько лет назад семья Сосина была в центре скандала. Его 20-летний сын Егор, находясь в состоянии наркотического опьянения, задушил собственную мать. Прежде чем убить, он нанес 44-летней Анастасии Сосиной серьезные телесные повреждения, на ее теле были зафиксированы многочисленные ссадины и синяки. Молодого человека задержали и отправили на принудительное лечение.

Отметим, что миллиардер Игорь Сосин один из первых среди бизнесменов России занялся развитием специализированной розницы для продажи товаров для дома. В 1994 году вместе с партнерами он основал сеть "Старик Хоттабыч". Потом он вышел из компании и занялся развитием предприятия с немецкой DIY-сетью OBI, а последние годы работал над развитием компании Modi.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Бразилии умер самый богатый банкир мира.

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