На фоне бунта в Донецке у Путина пообещали ряд важных решений для «новых регионов»

Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, якобы социально-экономическое развитие "новых регионов" РФ является одним из приоритетных направлений в работе президента Владимира Путина.

Дмитрий Песков

По его информации, 24 июля Путин проведет ряд важных встреч и совещаний. В том числе кремлевский диктатор примет участие в заседании по вопросам развития "Донецкой народной республики", Запорожской области, "Луганской народной республики" и Херсонской области.

По словам Пескова, Путин планирует выступить с "содержательной речью" и заслушать отчеты. В частности, заместитель премьер-министра страны Марат Хуснулин доложит Путину о реализации различных проектов на территории упомянутых субъектов.

"Один из основных приоритетов всей работы президента и правительства Российской Федерации", — добавил Песков, имея в виду улучшение социально-экономических условий в новых регионах.

При этом, как сообщает журналист Денис Казанский, на временно оккупированных территориях все выглядит не так радужно, как бы хотелось агрессору. В частности, по его информации, сегодня в Донецке проходит бунт.

"В Донецке бунт. Люди вышли на улицу и перекрыли дорогу из-за невыносимых условий жизни и отсутствия воды. Что-то не очень хорошо живется с Россиюшкой", — написал Казанский в Телеграме.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России не все так хорошо с финансами, как агрессор пытается рассказывать. В частности, диктатор Путин заявил, что якобы доходы бюджета России растут, но лишних денег в стране нет. Именно поэтому, по его словам, надо следить за финансовой дисциплиной. При этом эксперты считают, что скоро россияне начнут бунтовать из-за того, что деньги идут на войну и "новые регионы".



